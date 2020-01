Bodo najstnico, ki ji na Cipru zaradi lažne prijave posilstva grozi zapor, pomilostili?

Mlada Britanka je julija policiji prijavila, da jo je v resortu Ayia Napa na jugovzhodni obali Cipra posilila skupina mladih Izraelcev. Ciprska policija je takrat aretirala 12 Izraelcev, starih med 15 in 20 let, nato pa jih po 10 dneh izpustila, saj je Britanka naknadno spremenila svojo izjavo in umaknila prijavo o posilstvu. Britanko pa so aretirali in obtožili lažne prijave.

Na zadnjem zaslišanju pred sodiščem je 19-letnica sicer znova zatrdila, da se je posilstvo zgodilo in da je prijavo umaknila samo zato, ker jo je v to prisilila ciprska policija. Svojo izjavo naj bi, kot pravi, spremenila po tem, ko jo je policija kar sedem ur zasliševala brez odvetnika. Sodišče njenim argumentom ni verjelo in jo je obsodilo na 12 mesecev zaporne kazni, izreklo pa ji je tudi 1500 funtov (1760 evrov) globe.

Viri blizu ciprske vlade pa naj bi zdaj nakazali, da dekle vendarle ne bo odšlo v zapor in da bo lahko že kmalu odpotovalo nazaj domov. Predsednik Anastasiades naj bi jo namreč pomilostil.

Že pred tem pa je britanski zunanji minister Dominic Raab izrazil skrbi glede tega primera in ciprskega ravnanja z najstnico. Medtem pa so se pred ciprskim predstavništvom v Londonu zbrali protestniki, ki so Cipru sporočili, da 19-letnici verjamejo, britansko vlado pozvali k ukrepanju in turiste pozvali, naj bojkotirajo Ciper.