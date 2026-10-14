Bodo našli razbitine letala Amelie Earhart? Raziskovalci prispeli na otok

Amelia Earhart je leta 1937 izginila nad Tihim oceanom, medtem ko je pilotirala letalo Lockheed Electra 10E. FOTO: Shutterstock

Skupina 17 raziskovalcev z ameriškega inštituta za arheološko dediščino Archaeological Legacy Institute (ALI) in Univerze Purdue je v ponedeljek prispela na odročen otok Nikumaroro v Tihem oceanu. Najti in preučiti želijo morebitne ostanke letala slavne pilotke Amelie Earhart, ki je leta 1937 izginila med poletom okoli sveta.

Uspeh odprave je odvisen tudi od vremenskih razmer in oceana, pojav El Niña je pe naprej pomemben dejavnik, saj bi lahko omejil vsakodnevni dostop do obale. Zaskbljenost zaradi vremenskega sistema, ki se pomika od vzhoda proti zahodu in bi lahko oviral "varen prehod skozi razstreljene kanale" je izrazil tudi pomorski arheolog na odpravi Michael Krivor.

A njihova naloga bo vse prej kot lahka. Delo bo trajalo pet dni, že tako težavno iskanje pa bi poleg izredno močnega El Niña lahko ovirali še ogromni kopenski raki, po katerih je atol znan. Kokosov rak, znan tudi kot 'kokosov tatič' je največji kopenski členonožec na svetu – v dolžino (brez nog) lahko merijo 40 centimetrov, razpon nog lahko doseže en meter, tehtajo pa okoli štiri kilograme. Ponoči se odpravijo na lov za majhnimi sesalci in morskimi pticami, raziskovalna ekipa pa mora tako noči – zaradi lastne varnosti – preživljati na ladji, piše BBC. "Posadka bo vsako noč prespala na krovu plovila Marin Mainiku iz več razlogov: eden od njih je tudi prisotnost kokosovih rakov, zaradi katerih bivanje na otoku – glede na njihovo velikost in nočno aktivnost – ni praktično," so navedli v objavi na blogu.

Raziskovalci so prispeli na otok, poln kokosovih rakov. Največji kopenski nevretenčarji na svetu ekipi zbujajo dodatno skrb. (Na fotografiji samica, ki je značilno rdečkaste barve, medtem ko so samci modri. Gre za največje predstavnike družine rakov samotarjev.) FOTO: Shutterstock

Izginotje ameriške letalske pionirke Amelie Earhart že desetletja buri duhove. Earhartova si je svetovno slavo zagotovila s preletom Atlantika, a je želela ta dosežek še preseči. Leta 1937 se je podala na polet okoli sveta, po več postankih pa bi se morala vrniti na ameriška tla. Nad Tihim oceanom se je za njo in njenim navigatorjem Fredom Noonanom izgubila vsakršna sled.

Earhartova je izginila pred skoraj devetimi desetletji, medtem ko je skupaj z navigatorjem Fredom Noonanom skušala obleteti svet. FOTO: AP

Raziskovalci si bodo na odpravi prizadevali locirati posebno strukturo, vidno na satelitskih posnetkih, znano kot 'objekt Taraia'. Prvič so ga opazili leta 2020, potem ko je ciklon leta 2015 odplaknil usedline. Leži v plitvini, na robu lagune pri otoku Nikumaroro. V dolžino meri okoli deset metrov, kar je približno enaka dolžina, kot jo je imel trup letala Lockheed Electra 10E, s katerim je Earhartova letela. Po besedah predstavnika Univerze Purdue, gre za prvo uradno odpravo na otok Nikumaroro v zadnjih sedmih letih in prvi obisk polotoka Taraia po več kot 15 letih. Ladja Marin Mainiku je v petih dneh preplula 830 navtičnih milj po južnem Tihem oceanu in v ponedeljek prispela do zahodne strani otoka, ki spada pod državo Kiribati. "Izjemno zadovoljstvo je biti tako blizu konca preiskave objekta Taraia in morda končno razrešiti dolgoletno skrivnost izginotja Amelie Earhart in Freda Noonana pred več kot 89 leti," je v objavi na blogu zapisal vodja odprave Rick Pettigrew. Prvi dan na otoku je bil namenjen prevozu opreme, odstranjevanju rastlinja in vzpostavitvi logistične baze. Skupina raziskovalcev je na otoku medtem posekala del rastlinja in skozi džunglo uredila pot. Včeraj je posadka v pripravah na izkrcanje vplula skozi prehod v koralnem grebenu atola, ki so ga leta 1963 (ko je bil otok nazadnje naseljen) zminirali Britanci. Delo so danes preusmerili na iskanje dokazov na polotoku Taraia, vključno z magnetnim iskanjem kovin.

Satelitski posnetek skrivnostnega 'objekta Taraia' v laguni Nikumarora. Ime je dobil po polotoku Taraia, ki se s severne strani lagune razteza proti jugozahodu. Mnenja so sicer deljena – medtem ko nekateri menijo, da resnično gre za razbitine, so drugi skeptični, ali sploh gre za letalo. Ena od teorij denimo predpostavlja, da gre pravzaprav za podrto drevo. FOTO: Archaeological Legacy Institute

Nazadnje bodo raziskovalci z opremo za poglabljanje morskega dna odstranili sediment in tako omogočili vizualni pregled skrivnostnega predmeta, ki naj bi se nahajal le kakšne tri metre od obale, v vodi, globoki vsega poldrugi meter (odvisno od plimovanja).

Kaj se ji je pravzaprav zgodilo?

Obstaja sicer več teorij, kaj se je Earhart pravzaprav sploh zgodilo. Več jih nakazuje, da je preživela strmoglavljenje na otoku, a so jo pokončali prav ogromni mesojedi raki. Kokosovi raki, ki naseljujejo atole in otoke po vsem južnem Tihem oceanu, lahko namreč dvignejo do 28 kilogramov bremena in so ena redkih vrst, ki zmorejo streti kokosov oreh (po tem so tudi dobili ime). Lovijo tudi živi plen, kot so podgane in ptice, nekateri strokovnjaki pa predvidevajo, da so požrli oziroma odnesli tudi kosti Earhartove in Noonana.

Ekipa raziskovalcev je prispela na otok, poln kokosovih rakov. Ta roparski rak je z razponom nog do enega metra in telesno težo tudi več kot štiri kilograme največji kopenski rak na svetu. Spretno pleza po drevesih in z njih spravlja kokosove orehe, nato pa odpira njihove razpokane lupine, da se z njimi nahrani. Prehranjuje se tudi z mrhovino in ostanki hrane. FOTO: Shutterstock

Leta 2018 je posebna Mednarodna skupina za iskanje izginulih zgodovinskih letal (International Group of Historical Aircraft Recovery) v podporo tej teoriji naredila preizkus – uporabili so kadavre prašičev in pokazali, da so jih kokosovi raki sposobni odvleči v svoje rove, z njih pa v manj kot dveh tednih požreti vse meso.