Bodo nižje cene rešile hrvaški turizem?

Vstopili smo v meteorološko poletje, približujejo se šolske počitnice in dopusti. In čeprav je koronavirus močno zaznamoval pretekle mesece, bo tudi letošnje poletje, kot kaže, v znamenju omenjenega virusa, kar se že pozna v turistični panogi. Da bi zapolnili proste hotelske sobe, številni hrvaški hoteli nižajo cene, pridružujejo pa se jim tudi zasebniki. Medtem pa v narodnem parku Plitviška jezera ceno vstopnic višajo.

Turistična sezona, ki se z odpravljanjem ukrepov že začenja, letos ne bo prinesla pozitivnih številk, ne pri nas ne pri naših južnih sosedih. Po poročanju hrvaških medijev, številne turistične kapacitete ostajajo nezapolnjene. Turistični delavci tako iščejo različne načine, da bi privabili goste, nekateri celo nižajo cene svojih storitev. Med njimi je tudi prestižni dubrovniški hotel, ki je sporočil, da junija znižuje svoje cene za 30 odstotkov, nižje cene pa bodo veljale tudi v najvišji poletni sezoni. Popuste do 40 odstotkov pa ponujajo tudi hoteli v Zadru, Trogirju, Jelsi in drugod po Dalmaciji.

icon-expand Tudi v Dubrovniku hoteli z nižjimi cenami nočitev. FOTO: Shutterstock

Nižje cene pa ne ponujajo le hoteli, ampak tudi zasebniki. Oglasi zasebnih namestitev razkrivajo, da je cena namestitve ob jadranski obali v primerjavi z lani občutno nižja. Če ste še lani za najcenejši apartma v predsezoni plačali 40 evrov, boste letos toliko v predsezoni plačali za najdražjega. Cene apartmajev so se lani v predsezoni in posezoni gibale od 40 do 100 evrov, med sezono pa so bile od 60 do 200 evrov. Letos je situacija bistveno drugačna. Pred in po sezoni lahko apartma letos najamete že od 25 do 40 evrov, v sezoni pa se cena giba med 45 in 70 evrov na noč.

icon-expand Bolj kot apartmaji so priljubljeni najemi celotnih počitniških hiš. FOTO: Shutterstock

A tudi nizke cene gostov ne privabijo. Novih rezervacij je letos namreč izredno malo, tisti redki, ki rezervacije opravijo, pa raje rezervirajo celotno hišo, ne pa apartmaja. Zasebniki tako lahko računajo na svoje redne goste in tiste, ki so rezervacijo opravili že pred epidemijo."Celotna situacija bo znana, ko se bodo meje odprle. Vsi upajo, da bo sezona stekla, a realnost je zaenkrat drugačna. Domačim gostom bo vsekakor potrebno znižati cene najema in jim dati dodatne popuste," je povedala predsednica Skupnosti družinskega turizma pri Hrvaški gospodarski zbornici Martina Nimac Kalcina. Da bo cena ključni faktor letošnje turistične sezone, se strinja tudi Daniel Rade, predsednik Društva najemnikov zasebnih namestitev iz Zadra."Jasno je, da bodo tudi druge države zniževale cene, tako da bodo vsi, ki se ukvarjajo s turizmom, morali narediti isto." Rade še meni, da bi ministrstvo za turizem in Hrvaška turistična zbornica morali začeti s kampanjo, s katero bi pritegnili tuje turiste, saj opaža, da zanimanje za Hrvaško obstaja, a število rezervacij je nizko.

Da se vsi ne strinjajo z zniževanjem cen namestitev, pa pravi eden izmed jadranskih turističnih delavcev. Kot pojasnjuje, bodo raje ostali pri zaprtih hotelih, kot da bi ponujali namestitev pod ceno."Če ne moreš zaslužiti, zakaj bi povečeval izgubo,"je jasen. Spet drugi pa, tako Vilimir Ribić, iz hrvaškega neodvisnega sindikata znanosti in visokega izobraževanja, cene svojih nastanitev dvigajo, da bi njihovi objekti ostali prazni in bi ustvarili pogoje za državno pomoč. Minister za turizem Veljko Ostojić pravi, da lahko tako idejo dobijo le tisti, ki jih plačuje država, ne pa podjetniki.

icon-expand V narodnem parku Plitviška jezera bo cena vstopnice dražja za 13 evrov. FOTO: Shutterstock