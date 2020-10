Bodo obsojenega morilca zaradi junaškega dejanja predčasno izpustili iz zapora?

42-letnega Stevena Gallantaso leta 2005 zaradi umora nekdanjega gasilca Barrieja Jacksona v Hullu obsodili na 17 let zaporne kazni. Novembra 2019 je bil zaradi rehabilitacijskega dogodka za zapornike na dnevnem izpustu, ko se je na Londonskem mostu zgodil teroristični napad z nožem.

Usman Khan je na severni strani Londonskega mostu začel z nožem zabadati ljudi, pri tem je dve osebi ubil, še tri je ranil. Gallant je, kot je dejal tudi sam, brez pomisleka skočil na pomoč in pomagal pridržati napadalca.

Tiskovni predstavnik ministrstva za pravosodje je dejal, da je angleški visoki uradnik Robert Buckland Gallantu podelil kraljevo usmiljenje, ki njegovo kazen zniža za 10 mesecev. Tako se je odločil, ker je Gallantovo"izjemno pogumno početje pomagalo rešiti življenja ljudi, kljub temu da je hkrati tvegal lastno življenje". O tem, ali ga bodo predčasno izpustili, bo določal odbor za pogojne izpuste.

V napadu umrl prostovoljec rehabilitacijskega programa, ki je tesno sodeloval tudi z Gallantom

Khan je med napadom ubil 23-letno Saskijo Jones in 25-letnega Jacka Merritta, ki sta bila močna podpornika rehabilitacijskega programa za zapornike. Jonesova je bila koordinatorka rehabilitacijskega programa, Merritt pa prostovoljec, ki je tesno sodeloval tudi z Gallantom.

David Merritt, oče umorjenega prostovoljca je zaDaily Mirror dejal:"Steven si v celoti zasluži to pomilovanje ali znižanje kazni. To so fantastične novice. Z Jackom sta si bila zelo blizu." Dodal je, da je Gallantu uspelo spremeniti svoje življenje in se reformirati. "Res sem vesel zanj," je dodal.

Oglasil se je tudi 21-letni Jack Jackson, sin nekdanjega gasilca, ki ga je umoril Gallant. "Imam mešane občutke, toda to, kar se je zgodilo na Londonskem mostu, kaže na to, da se ljudje lahko resnično spremenijo," je dejal poročanjuHull Daily Maila. "Po mojem mnenju je Gallant že skoraj odslužil svoj čas, in če je bil nekdo rehabilitiran in se je spremenil, kar se zanj zdi, da se je, potem je to pošteno."

Kaj se je zgodilo na Londonskem mostu?

Metropolitanska policija se je 29. novembra 2019 okoli 14. ure po lokalnem času odzvala na klic, da se je na severni strani Londonskega mostu zgodil napad z nožem. Na kraj dogodka so poleg policistov odhitele tudi reševalne ekipe. 30 gasilcev s šestimi vozili.