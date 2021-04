Bodo organe pokojne hrvaške deklice darovali?

Tako bolnišnica kot hrvaško ministrstvo za zdravje, socialno ministrstvo in center za socialno delo razmišljajo o možnosti donacije organov deklice, ki je zaradi hudih poškodb včeraj v bolnišnici umrla. A ker je za to potrebno soglasje staršev, ki pa sta zaradi suma nasilja v družini trenutno v priporu, pristojni razmišljajo, kako bi lahko to dosegli na drug način.

Ena od možnosti je, da bi sodišče nujno imenovalo zakonitega skrbnika, ki bi tako lahko prevzel pristojnosti in podpisal dovoljenje za darovanje dekličinih organov. A Dnevnik.hr poroča, da so neuradno izvedeli, da sta oba starša soglasje že podpisala. Prav tako pa naj bi tudi že prispelo soglasje ministrstva za zdravje, zato sledijo le še priprave na postopek eksplantacije.

Hrvaški minister za zdravjeVili Berošje ob tem izrazil obžalovanje in globoko žalost zaradi preminule deklice. Kljub vsem sprejetim terapevtskim ukrepom in izrednim naporom ekipe intenzivne nege je namreč prišlo do kritičnega kliničnega poslabšanja in v skladu s protokolom je bil izveden postopek za ugotovitev možganske smrti. Žal je prišlo do najslabšega možnega izida, za katerega bi morali odgovorni nositi posledice, je še dejal.

Postopek darovanja organov je na samem začetku. V skladu z določbami zakona o presaditvi človeških organov za zdravljenje po določitvi možganske smrti in izpolnjevanju meril za darovanje koordinator za presaditev bolnišnice opravi razgovor z družino za pridobitev soglasja za darovanje organov. Sledi postopek za registracijo darovalca v informacijskem sistemu Eurotransplant, prek katerega so registrirani organi darovalca dodeljeni pacientom na čakalnem seznamu.