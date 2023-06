Bodo pod Putinom generali začeli izginjati, kot so pod Stalinom?

General Sergej Surovikin je bil vpoklican, da bi pomagal spremeniti rusko vojno taktiko v Ukrajini, zdaj pa se je znašel v središču obtožb, povezanih z uporom Wagnerjeve skupine. Po uporu wagnerjevcev kroži vse več govoric o njegovi trenutni lokaciji, pa tudi vprašanj, komu je zvest. Kdo je torej general Sergej Surovkin in zakaj velja za "brutalnega" poveljnika?

Surovikin, ki je vojaško kariero začel leta 1983, ima bogato zgodovino in sloves brutalnega vojaka. V 80. letih prejšnjega stoletja je najprej služil v Afganistanu, nato pa je leta 2004 poveljeval enoti v drugi čečenski vojni. Bil je vrhovni poveljnik ruskih letalsko-vesoljskih sil med operacijami v Siriji, v katerih so ruska bojna letala povzročila obsežno opustošenje na območjih pod nadzorom upornikov. Leta 2004 je po poročanju ruskih medijev in vsaj dveh možganskih trustov tako grobo nadrl podrejenega, da si je ta vzel življenje.

icon-expand Sergej Surovikin in Vladimir Putin FOTO: AP

V knjigi, ki jo je izdal think tank Jamestown Foundation s sedežem v Washingtonu, je navedeno, da so vojaki pod Surovikinovim poveljstvom avgusta 1991 med neuspelim poskusom državnega udara proti nekdanjemu sovjetskemu predsedniku Mihailu Gorbačovu ubili tri protestnike, zaradi česar je Surovikin preživel vsaj šest mesecev v zaporu. Organizacija Human Rights Watch ga je v poročilu za leto 2020 navedla kot "osebo, ki bi lahko nosila odgovornost" za več deset zračnih in zemeljskih napadov na civilne objekte in infrastrukturo v nasprotju z vojnim pravom" med ofenzivo v Idlibu v Siriji v letih 2019–2020. Predsednik Vladimir Putin je 8. oktobra 2022 imenoval večkrat odlikovanega Surovikina, ki je zdaj star 56 let, za vrhovnega poveljnika ruske vojske. "Za Ukrajino bi me zelo skrbel Surovikinov popolnoma neprizanesljiv odnos do sovražnika – tako do borcev kot do civilistov –in njegova osredotočenost na doseganje vojaškega napredka ne glede na ceno ali tveganje," je dejal Charles Lister, ki je direktor programa za Sirijo na ameriškem inštitutu za Bližnji vzhod in je spremljal Surovikinovo prejšnje poveljevanje ruskim silam v Siriji.

icon-expand Sergej Surovikin FOTO: AP

V času svojega službovanja v Siriji naj bi vzpostavil dobre delovne odnose z zasebnim vojaškim podjetjem Wagner. Vodja podjetja Jevgenij Prigožin je v preteklosti hvalil Surovikina, medtem ko je kritiziral Valerija Gerasimova in ruskega obrambnega ministra Sergeja Šojguja zaradi njunega ravnanja ob invaziji Moskve na Ukrajino. Medtem ko je potekal Prigožinov sobotni upor, je sicer Surovikin borce Wagnerjeve skupine pozval, naj se vrnejo v bazo in poslušajo ruskega voditelja. Čeprav se je upor polegel, so vprašanja o tem, kaj je vedel general Surovkin, vse pogostejša. Surovikin se je sicer v soboto pojavil v videoposnetku, v katerem je obsodil Prigožinov kratkotrajni upor. "Smo iste krvi. Smo bojevniki. Pozivam vas, da prenehate," je v videoposnetku dejal Surovikin z eno roko na avtomatski puški. Nekdanji ameriški uradnik, ki ga navaja New York Times, je dejal, da je Surovikinova "govorica telesa nakazovala, da mu je neprijetno obsoditi nekdanjega zaveznika".

Poročilo New York Timesa, ki temelji na ameriških obveščevalnih podatkih, pravi, da je vnaprej vedel za upor in da ruske oblasti preiskujejo, ali je bil soodgovoren. Kremelj je včeraj poskušal zmanjšati pomen poročila, češ da je in bo veliko ugibanj in govoric. Kje je Surovikin zdaj? Surovikin, poveljnik ruskih zračnih sil, se v javnosti ni pojavil od noči na petek, ko je v videoposnetku pozval šefa Wagnerja Jevgenija Prigožina, naj se preneha upirati. V zadnjih dneh so se pojavile govorice o tem, kje se nahaja, in o njegovi morebitni vlogi v kratkotrajnem uporu, poroča CNN. V sredo je časopis Moscow Times navajal dva anonimna obrambna vira, da je bil Surovikin aretiran v zvezi z neuspelim uporom. CNN te trditve ni mogel neodvisno preveriti. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da ne more odgovoriti na vprašanja o ugibanjih v zvezi s Surovikinom in novinarske poizvedbe napotil na rusko obrambno ministrstvo.

icon-expand Sergej Surovikin v Siriji. FOTO: AP

Na vprašanje, ali ruski predsednik Vladimir Putin še naprej zaupa Surovikinu, je Peskov odgovoril: "On je vrhovni poveljnik in sodeluje z obrambnim ministrom in načelnikom generalštaba. Kar zadeva strukturne oddelke na ministrstvu, bi vas prosil, da se obrnete na obrambno ministrstvo." Znani ruski novinar Aleksej Venediktov, nekdanji urednik zdaj ukinjene radijske postaje Echo Moskve, prav tako trdi, da Surovikin že tri dni ni bil v stiku s svojo družino. Vendar so govorice precej različne. Nekdanji ruski poslanec Sergej Markov je na Telegramu dejal, da se je Surovikin udeležil sestanka v Rostovu. "Surovikin se je pojavil na sestanku v Rostovu," je dejal. "Z govoricami o Surovikinovi aretaciji se razpršuje tema upora, da bi spodbudili politično nestabilnost v Rusiji." Surovikinova hčerka je prav tako zatrdila, da je njen oče v službi in da je z njim vse v redu. To je povedala ruskemu mediju Baza. Kot je dejala, se mu ni nič zgodilo, sama naj bi bila tudi v stiku z njim.

