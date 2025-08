Bodo radioaktivni rogovi nosorogov ustavili krivolov?

Južna Afrika ima največjo populacijo nosorogov na svetu, približno 16.000 jih je, krivolovci pa vsako leto tam pobijejo na stotine teh živali. Sodeč po podatkih dobrodelne organizacije za ohranjanje narave Save the Rhino jih zadnje štiri leta vsako leto ubijejo približno 500.

Skupina znanstvenikov z Univerze v Witwatersrandu je po šestih letih raziskav in testiranja začela kampanjo proti krivolovu, v sklopu katere v rogove nosorogov vbrizgavajo radioaktivne izotope, ki so za živali neškodljivi, jih pa lahko zaznajo cariniki pri pregledovanju potnikov in tako odkrijejo tihotapce, poroča BBC.

V okviru skupnega projekta Rhisotope, pri katerem sodelujejo Univerza v Witwatersrandu, strokovnjaki za jedrsko energijo in naravovarstveniki, so radioaktivno snov za začetek vbrizgali v pet nosorogov, kar je po njihovih besedah le začetek.