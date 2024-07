Bodo ruski vojaki na fronti ostali brez mobilnih telefonov?

Bitke se danes ne bijejo le na bojišču, velik del namreč igrajo prav družbena omrežja, kjer vojaki delijo svoje izkušnje, svoje misli in se povezujejo s preostalimi. In če so ruski vojaki do zdaj žonglirali med bitko na bojišču in bitko na družbenih omrežjih, bodo slednjo najbrž izgubili.

Zakon, če bo sprejet, bo prepovedal tudi uporabo drugih elektronskih naprav, ki omogočajo video in avdio snemanje ter prenos geolokacijskih podatkov. Tako ukrajinska kot ruska vojska naj bi namreč med vojno uporabljali sovražnikove mobilne telefone za prepoznavanje ciljev, pri čemer so iz fotografij in sporočil pridobivali podatke o koordinatah in napadih. ZDA in njihove obveščevalne zaveznice (Avstralija, Kanada, Nova Zelandija in Združeno kraljestvo) so že lani opozarjale, da so ruski vojaški hekerji napadali mobilne naprave ukrajinskih vojakov in ukradli občutljive informacije iz bojišča, piše CNN.

Enako je potrdila tudi ukrajinska varnostna služba (SBU) in dodala, da so ruski hekerji poskušali vdreti v tablične računalnike z operacijskim sistemom Android, ki jih ukrajinska vojska uporablja za načrtovanje in izvajanje bojnih nalog. Pri tem naj bi uporabili kodo, namenjeno specifično kraji podatkov, poslano z naprav v satelitski sistem Starlink.