Bodo Švicarji prepovedali ognjemete?

Po raziskavi švicarske radiotelevizije SBC prepoved trenutno podpira 69 odstotkov volivcev. Podpora je največja med volivci levosredinskih strank, vendar pobuda uživa večinsko podporo v skoraj vseh političnih skupinah, posebej med ženskami, poroča Euronews. Ne bi šlo sicer za popolno prepoved ognjemeta. Predlog predvideva prepoved prodaje posebej glasnih in motečih pirotehničnih izdelkov za zasebno uporabo. Še vedno bi bili dovoljeni: prskalice, tihi ognjemeti, tako imenovani vulkanski ognjemeti in druge manj hrupne alternative. Predlog dopušča tudi izjeme za dogodke posebnega nacionalnega ali regionalnega pomena, kot sta 1. avgust, švicarski državni praznik, in silvestrovo. A tudi pri teh dogodkih bi spodbujali uporabo tišjih različic ognjemetov.

Ognjemet FOTO: AP

Nasprotniki sicer opozarjajo na poseg v tradicijo. Združenje švicarske pirotehnične industrije Swiss Fireworks Coordination Office (SFK) meni, da pobuda predstavlja grožnjo tradicionalnemu praznovanju. Nekateri politiki opozarjajo tudi, da bi prepoved omejila osebne svoboščine državljanov in da bi morale o teh vprašanjih še naprej odločati posamezne švicarske kantonalne oblasti. Če bo sprejeta, bo Švica sledila zgledu Nizozemske, ki je letos uvedla širšo prepoved ognjemetov, predvsem zaradi varnosti, pa tudi zaradi zaščite živali in okolja. Tudi drugod po Evropi veljajo različne omejitve. V Belgiji je na primer uporaba večjih in močnejših ognjemetov dovoljena le profesionalcem.

Kakšen vpliv na okolje in zdravje ima ognjemet?

Pred leti so onesnaženost zraka zaradi pirotehnike preučevali v Laboratoriju za raziskave v okolju Univerze v Novi Gorici v okviru projekta Nanoforce. Meritve so pokazale zaskrbljujoče stanje okolja, ki ga povzroča pirotehnika. Kot so pojasnili, so delci, ki se sprostijo v ozračje pri ognjemetu, veliki od 20 do 200 nanometrov, kar predstavlja petdesetinko do petinko mikrometra. Na njih se kondenzira zračna vlaga in nastane megla. Ta 'meglenost' je najbolj vidna nekaj minut po začetku ognjemeta, ko se delci še nahajajo blizu središča eksplozij, in neposredno dokazuje prisotnost nanodelcev v ozračju, so pojasnili. Za doseganje različnih učinkov in barv se pri izdelavi pirotehničnih izdelkov uporabljajo številne kemikalije, ki običajno vsebujejo fosfor, kalij, kalcij, svinec, magnezij, aluminij, silicij, železo, baker, barij, natrij in molibden. Dosedanje meritve, ki so jih opravljali v slovenskih laboratorijih, kažejo, da niti iskrice, ki jih pogosto uporabljajo otroci, še zdaleč niso nedolžna zabava. Prisotnost delcev v zraku, ki je po ognjemetu občutno višja, ogroža zdravje ljudi, predvsem otrok, ki jih tako radi pripeljemo na ogled ognjemetov in jim priredimo lepo, a nezdravo zabavo na domačem vrtu, svarijo v Laboratoriju za raziskave v okolju Univerze v Novi Gorici.