Bodo Titovi Havaji v bližini Dubrovnika zasijali v nekdanji slavi?

Turizem se je začel v Kuparih razvijati že pred sto leti, načrti za to pa segajo celo v 19. stoletje. Prvi hotel so odprli leta 1924. Bil je v češki lasti, turiste pa so tja vozila hidroletala. Nekdanja Jugoslavija je območje dokončno nacionalizirala leta 1948 in ga namenila vojski. Za razvoj letovišča, kamor so na oddih hodile predvsem oficirske družine, je po poročanju Index.hr namenila več kot milijardo dolarjev.

Nekdanja slava je ohranjena le še na starih fotografijah in v spominih tistih, ki so tam preživljali poletja ali zime. Hoteli so prazne lupine. Med vojno na Hrvaškem jih je jugoslovanska vojska kar 20 dni obstreljevala iz zaliva, nato je sledilo plenjenje. Vse, kar so mogli, od pohištva in druge opreme pa do jeklenih in marmornih dodatkov, ki jih tu ni manjkalo, so odnesli na vojaške ladje. Nazadnje so največji hotel Kupari nadstropje za nadstropjem požgali s fosfornimi bombami.

Konec vojne za kompleks ni prinesel boljših časov. Po tem, ko je bil nekaj let zapuščen, se je vanj vselila hrvaška vojska. Uporabljala je lahko tri od petih hotelov, preostala dva sta bila preveč uničena. Ostala je tri leta, nato pa objekte predala hrvaškemu fondu za privatizacijo. Ki nikakor ni našel rešitve zanje.

Kraja stoletja, kot praznjenje nekoč izbrano opremljenih hotelov radi imenujejo na Hrvaškem, se je nadaljevala. Skozi leta so odnesli še vse tisto, kar je za seboj pustila umikajoča se jugoslovanska vojska. Okvire oken in vrat, bakrene cevi, marmorne plošče z nekoč razkošne fasade hotela Pelegrin ... Svoje je naredil še zob časa in Kupari danes še najbolj spominjajo na prizore iz postapokaliptičnih filmov.

Dragulj med dragulji: hotel Pelegrin