Bodo usmrtili nedolžnega? Glavna priča trdi, da je lagala

V ameriški zvezni državi Južna Karolina nameravajo zvečer po lokalnem času z injekcijo usmrtiti 46-letnega Freddieja Owensa, ki danes uporablja ime Khalil Divine Black Sun Allah. Na smrt so ga obsodili leta 1999, ker naj bi med ropom trgovine dve leti prej s strelom v glavo ubil 41-letno mater treh otrok Irene Graves.

Allah, ki je bil takrat star komaj 19 let, ves čas vztraja, da je nedolžen, nepričakovan preobrat le dva dni, preden naj bi kazen izvršili, pa je sprožil nove dvome o njegovi vpletenosti. Steven Golden, ključna priča tožilstva, je namreč priznal, da je lagal.

Goden in Allah sta bila prijatelja, ko naj bi se odločila za rop trgovine. Sodili so jima skupaj, a je nato Golden priznal vpletenost v umor in oborožen rop ter s sodiščem sklenil dogovor, da bo pričal zoper soobtoženega. Prav njegove besede so bile ključne za obsodbo.

Kot poroča Guardian, namreč niso našli nikakršnih forenzičnih dokazov, ki bi ga povezovali s krajem zločina. Nadzorne kamere so sicer posnele zamaskirana moška, a ni bilo mogoče ugotoviti, kdo se skriva pod masko. Toda Golden je pod prisego pričal, da je eden od njiju Allah in da je prav on ustrelil prodajalko.

Besede, ki jih je to sredo umaknil. Lagal sem, je priznal, na smrt ste obsodili nedolžnega. Zdaj trdi, da ne le da Allah ni ustrelil Gravesove, ampak ga sploh ni bilo na kraju zločina. Kot je pojasnil, je zamolčal identiteto pravega storilca, ker se je bal maščevanja njegovih sodelavcev. Zdaj se je odločil spregovoriti, da bi imel čisto vest. "Nočem, da ga usmrtijo zaradi nečesa, česar ni storil," je zapisal v izjavi.

A vprašanje je, ali bo to rešilo njegovega nekdanjega prijatelja. Vrhovno sodišče zvezne države je namreč zavrnilo nujno zahtevo odvetnikov 46-letnika, naj ustavi izvršitev kazni, in ukazalo, naj se postopek nadaljuje. Novi dokazi namreč po njihovem ne pomenijo "izjemnih okoliščin", ki bi dovoljevale odlog kazni.

Če jo bodo izvedli, bo to prva usmrtitev v Južni Karolini v 13 letih, lahko pa bi pomenila začetek pravega vala. Vrhovno sodišče zvezne države je namreč pred kratkim naznanilo, da imajo namen po Allahu v nekaj mesecih usmrtiti še pet obsojencev.

Zvezna država je sicer leta 2011 začasno ustavila izvrševanje najstrožje kazni, potem ko so farmacevtska podjetja v strahu pred javno kritiko prenehala dobavljati smrtonosne injekcije. Te naj bi namreč pred smrtjo povzročale hudo trpljenje. "Težavo" so rešili preteklo leto z zakonom, ki dobaviteljem zagotavlja anonimnost.