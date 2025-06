Na bruseljskih hodnikih govora o nezaupnici proti predsednici

"Na seznamu, ki smo ga neuradno pridobili, je Branko Grims dejansko med 74 podpisniki za nezaupnico proti Ursuli von der Leyen. Je edini iz vrst EPP na seznamu, sicer pa so poslanci iz različnih (skrajnih) desničarskih strank, tudi iz proruskih," je na omrežju X zapisal naš dopisnik iz Bruslja Peter Žerjavič .

Čeprav bi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen verjetno preživela glasovanje, ki bi lahko potekalo naslednji mesec, jo bo to morda prisililo, da bo sklenila več kompromisov tako na levi kot na desni strani, da bi si zagotovila njihovo podporo.

Romunski skrajno desničarski poslanec Evropskega parlamenta Gheorghe Piperea je za Financial Times povedal, da bo predlog vložil v četrtek, potem ko bo zbral več kot potrebnih 72 podpisov.

"Pobuda v osnovi temelji na ohranjanju preglednosti in zagotavljanju poštenega in pristnega demokratičnega procesa," je dejal.

Čeprav je prag za sprožitev glasovanja o nezaupnici nizek, bi za odstavitev von der Leynove in njene komisije potrebovali več kot dve tretjini udeležbe poslancev Evropskega parlamenta. Parlament šteje 720 članov, od katerih jih je 401 glasovalo za njeno predsednico pred enim letom, čeprav je od takrat izgubila nekaj podpore.

Pipera je trdil, da nekateri člani von der Leyenine lastne desno-sredinske Evropske ljudske stranke (EPP) podpirajo njegovo pobudo. Priznal je, da so možnosti za uspeh majhne, a je dejal, da predlog ponuja ključno priložnost za konstruktivno in utemeljeno kritiko predsednice von der Leyen:"Komisijo zavezuje, da obravnava pomisleke in predloži utemeljitve."

Glasovanja o nezaupnici so redka, vendar imajo lahko resne posledice. Leta 1999 je komisija Jacquesa Santerja odstopila zaradi obtožb o goljufijah in pomanjkanja preglednosti, potem ko ji je bila izglasovana zaupnica. Od takrat so bila glasovanja o zaupnici le štiri, od katerih nobena ni bila uspešna.