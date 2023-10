Bodo doplačila za ročno prtljago v EU postala preteklost?

Odbor za peticije Evropskega parlamenta je soglasno podprl resolucijo, ki poziva letalske družbe, naj potnikom zagotovijo brezplačen prevoz ročne prtljage. Države poziva, naj uveljavijo razsodbo o ročni prtljagi, ki jo je že leta 2014 sprejelo Evropsko sodišče, vendar nikoli ni bila uveljavljena, piše Euronews . Pravne postopke so že v preteklosti sprožili tudi v nekaterih posameznih državah članicah.

Nova resolucija priporoča uveljavitev te odločbe, s katero bi dodatni stroški za ročno prtljago postali preteklost. Prav tako želi razjasniti, kaj točno je "razumna" velikost in teža.

Že leta 2014 je Evropsko sodišče razsodilo, da je ročna prtljaga, ki je v skladu z "razumnimi" zahtevami glede velikosti in teže, bistveni del letalskega potovanja. Sodišče je dejansko odločilo, da potnikom ni treba doplačati zanjo, vendar odločitev ni bila nikoli izvršena.

Na začetku leta je španski urad za varstvo potrošnikov sprožil preiskavo več nizkocenovnih letalskih družb zaradi pristojbin za ročno prtljago. Dejali so, da ločitev teh pristojbin od cen vozovnic pomeni, da lahko prevozniki ponujajo konkurenčne cene, ki pa ne odražajo skupnega stroška, ki ga je potnik nato dejansko odštel za pot z letalom.

Morebitna prepoved pristojbin za ročno prtljago je del širših prizadevanj za poenostavitev izdajanja vozovnic in pristojbin za letalska potovanja po vsej EU.

Očitki o "igranju" s cenami in zavajanju potnikov

Standardi teže in velikosti dovoljene ročne prtljage se lahko med različnimi letalskimi družbami zelo razlikujejo. To je še posebej problematično za potnike s povezovalnimi leti različnih letalskih prevoznikov, ki imajo različne standarde, saj je tako povečana možnost, da bodo morali pri vkrcanju plačati dodatne pristojbine.

Potrošnike bi torej lahko zavedli, da so dobili boljšo ponudbo, kot so jo v resnici. Pojavila so se tudi opozorila, da lahko spletni iskalniki dajo nepošteno prednost letalskim prevoznikom, ki oglašujejo te izjemno nizke cene.

"Nizkocenovni letalski prevozniki poslujejo s ceno vozovnic tako, da do konca nakupa skrivajo dodatek za nošenje ročne prtljage," je opozoril španski evropski poslanec Jordi Cañas. "Evropa se je o tej temi že izjasnila, vendar države članice letalskim družbam še naprej dovoljujejo, da se igrajo s cenami in zavajajo potnike. To se mora nehati," je bil jasen.