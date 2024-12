Moški, ki naj bi v Mostarju umoril partnerko, je streljal tudi na bivšo

Kantonalno tožilstvo Hercegovsko-neretvanskega kantona je v sredo sodišču v Mostarju podalo predlog za odreditev pripora zoper osumljenega Đenana Đozlića zaradi obstoja utemeljenega suma, da je storil kaznivo dejanje umora, ki pa je povezano še z "neupravičenim pridobivanjem, posestjo ali prodajo orožja" in kaznivim dejanjem "posedovanja in omogočanja uživanja prepovedanih drog", poroča Radio Sarajevo .

Pripor je tožilstvo predlagalo, ker je osumljenec državljan BiH in Kraljevine Danske, kar kaže na nevarnost bega, hkrati pa zaradi posebnih okoliščin obstaja bojazen, da bi osumljenec ponovil kaznivo dejanje. Za kaznivo dejanje umora so sicer zagrožena najmanj tri leta zaporne kazni, vendar pa mu glede na to, da je bil v pretekolsti že pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini z uporabo orožja, grozi najmanj deset let zaporne kazni.

Poleg tega je tožilstvo zaskrbljeno, da bi izpust osumljenca na prostost povzročilo nevarnost motenja javnega reda in miru, saj so v zadnjem času pogosti femicidi, torej umori zoper ženske.

Obdukcija trupla je že bila opravljena, preiskava dogodka pa je še v teku.