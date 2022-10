Bodo v Nemčiji legalizirali konopljo?

Nemška vlada je potrdila načrt za legalizacijo konoplje, ki ga je prejšnji teden predstavil minister za zdravje Karl Lauterbach. Sprejetje nove zakonodaje na tem področju bi sicer med drugim lahko ovirala evropska pravila o ravnanju s konopljo, vendar pa nemška vlada računa, da bi do legalizacije lahko prišlo do leta 2024. V prihodnje bi tako lahko dovolili nakup in posedovanje od 20 do 30 gramov konoplje starejšim od 18 let, gojenje do treh rastlin za osebno uporabo in prodajo substance odraslim v pooblaščenih specializiranih trgovinah in lekarnah.

"Zvezni kabinet se je danes dogovoril o ključnih točkah za nadzorovano distribucijo marihuane odraslim za rekreativno uporabo," je dejal minister za zdravje Karl Lauterbach. Dodal je, da dosedanje politike glede konoplje niso uspele zagotoviti zdravja in zaščite mladih. Če bo načrt sprejel tudi nemški parlament, konoplje in opojne snovi tetrahidrokanabinola (THC) v Nemčiji pravno ne bodo več uvrščali med prepovedane droge, poroča nemška tiskovna agencija dpa. icon-expand Konoplja FOTO: Dreamstime Oglaševanje konoplje bi bilo v skladu z vladnim načrtom prepovedano, embalaža izdelkov iz konoplje pa bi morala biti nevtralna, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ali bo do sprejetja spremenjene zakonodaje tudi prišlo, zaenkrat ni znano. Med drugim bi legalizacijo konoplje v Nemčiji lahko ovirala evropska pravila o ravnanju s konopljo. Že v načrtu je vlada namreč izpostavila, da mednarodni pravni okvir ponuja le "omejene možnosti za izvajanje koalicijskega projekta". Lauterbach danes sicer ni navedel podrobnega časovnega okvirja, v katerem naj bi predlogi postali zakon, je pa ocenil, da bi do legalizacije lahko prišlo do leta 2024. Nemški socialdemokrati kanclerja Olafa Scholza, Zeleni in liberalci so se v koalicijski pogodbi dogovorili, da bodo uvedli nadzorovano distribucijo konoplje odraslim za namene rekreativne uporabe, kar poskušajo zdaj tudi uresničiti.