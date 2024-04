Bodo v Nemčiji uvedli prepoved vožnje ob vikendih?

"Ustrezno zmanjšanje prometa bi bilo mogoče doseči le z ukrepi, kot je na primer prepoved vožnje ob sobotah in nedeljah po vsej državi in za nedoločen čas," je Wissing zapisal v pismu.

A nemški minister je v svoje izjave prepričan. Zmanjšanje prometa, ki bi posledično pripomoglo k doseganju podnebnih ciljev, bi bilo mogoče doseči le z ukrepi, kot je "celovita in časovno neomejena prepoved vožnje ob sobotah in nedeljah", poročajo nemški mediji. In kot so sporočili iz ministrstva, je dolžnost ministra, da opozarja na nevarnosti.

Njegovo izjavo so kritizirali tudi v sindikatu Unija (CSU). "Volker Wissing se igra z ugledom Nemčije," je bil oster podpredsednik Ulrich Lange . "Minister ni opravil naloge o varstvu podnebja, zdaj pa naj bi vozniki in gospodarstvo zanj plačali s prepovedmi vožnje."

Nemški podnebni cilji so sicer urejeni v Zakonu o varstvu podnebja. Ta določa, da se bodo emisije toplogrednih plinov, ki škodujejo podnebju, do leta 2030 zmanjšale za 65 odstotkov, za posamezne sektorje, kot so industrija in promet, pa so bile določene dovoljene letne ravni emisij. Ukrep pa velja za vse: če sektorji ne dosežejo zastavljenih ciljev, morajo pristojne službe zvezne vlade sprejeti določene prilagoditve, piše Welt.

Prepoved prometa ob vikendih sicer za Nemce ni popolna neznanka. Vožnja je bila ob nedeljah prepovedana tudi leta 1973 zaradi naftne krize. V tistem letu je bila kriza eden največjih zlomov, ki jih je Nemčija kdaj koli doživela.