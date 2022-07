Bodo v ZDA kontracepcijske tabletke na voljo brez recepta?

Farmacevtsko podjetje HRA Pharma s sedežem v Parizu upa, da bo dobila odobritev za dnevno kontracepcijo, ki vsebuje samo progesteron, imenovano Opill, znano tudi kot mini tabletka ali tabletka brez estrogena. Od odobritve leta 1973 so bile tabletke Opill ženskam v ZDA na voljo le z receptom. Zdaj pa podjetje, ki jih izdeluje, HRA Pharma, prosi ameriški Urad za hrano in zdravila (FDA), naj omogoči tabletke vsem ženskam brez recepta. Gre za spremembo, za katero si že desetletja prizadevajo številne skupine, med njimi tudi Nacionalna organizacija za ženske. "Glede na zvezno prepoved zaščite splava je čas, da izvoljeni ukrepajo in storijo vse, kar lahko za ženske. Zdaj ne more biti nobenih izgovorov," je dejala Sonia Ossorio, predsednica NOW države New York.

Peter Pitts, nekdanji komisar FDA, ki je služboval v času predsednika Georgea W. Busha, pravi, da bo odbor upošteval javno zdravje, vendar bo poudarek na znanosti in podatkih. "Ali je izdelek dovolj varen, da bi ga izbrali in jemali brez zdravnikove interakcije? Drugič, ali je zdravilo dovolj varno, da nima neželenih stranskih učinkov? In ali je način jemanja zdravila dovolj jasen oziroma so navodila dovolj jasna?" je povedal Pitts in dodal, da bi pregled lahko trajal približno leto dni. Predstavniki podjetja pa so povedali, da pričakujejo odločitev ameriške agencije v približno 10 mesecih, poroča The New York Times.