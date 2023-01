Bodo v ZDA prepovedali plinske štedilnike?

Ameriška komisija za varnost potrošniških izdelkov načrtuje ukrepe proti onesnaženju zraka v notranjih prostorih, ki lahko povzroči zdravstvene težave, piše Time . "To je skrita nevarnost. Na mizi so vse možnosti. Izdelki, ki niso varni, oziroma se jih ne da izboljšati, bi lahko postali prepovedani," je povedal Richard Trumka iz Ameriške komisije za varnost potrošniških izdelkov.

Kot pojasnjujejo na agenciji, plinski štedilniki, ki jih uporablja 40 odstotkov domov v ZDA, onesnažujejo zrak z onesnaževali, kot so dušikov dioksid, ogljikov monoksid in drobni delci, v količinah, za katere EPA in Svetovna zdravstvena organizacija menita, da niso varne in so povezane z boleznimi dihal, srčno-žilnimi težavami, rakom in drugimi zdravstvenimi težavami. Ena izmed novih raziskav na to temo ugotavlja, da bi lahko več kot 12 odstotkov primerov astme v otroštvu pripisali tudi uporabi plinskih štedilnikov.

"50 let raziskav kaže, da so plinski štedilniki slabi za naše zdravje, zdaj pa so tukaj še dokazi, da prispevajo k astmi pri otrocih," je za Time povedal soavtor raziskave Brady Seals, ki je poudaril, da če imamo plinski štedilnik, onesnažujemo notranjost svojih domov.