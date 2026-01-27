Bodo varnost na zimskih OI v Italiji zagotavljali tudi agentje ICE?

"ICE bo od 6. februarja do 15. marca nameščena v Italiji (v Rimu že ima stalno prisotnost) in bo podpirala lokalne organe pregona pri upravljanju varnosti med zimskimi olimpijskimi igrami in paraolimpijskimi igrami Milano-Cortina," so v soboto poročali pri italijanskem Il Fatto Quotidiano in s tem pri naših zahodnih sosedih sprožili ostro razpravo o delovanju ameriške imigracijske in carinske službe ICE v Italiji.

Kmalu za tem sta bili sproženi dve peticiji, ki sta od vlade in organizacijskega odbora zimskih olimpijskih iger zahtevali, naj preprečijo vstop agentov ICE v Italijo. "ICE je milica, ki strelja na ljudi na ulicah Minneapolisa in jemlje otroke njihovim družinam," je pisalo v eni od peticij. Medtem pa politika daje precej nejasne odzive. Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi zagotavlja, da ameriški agentje "ne bodo delovali na italijanskih tleh". Ob tem je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa pojasnil, da "Američani, tako kot vse delegacije, za zdaj še niso sporočili seznama prisotnih na olimpijskih igrah".

Na vprašanja novinarjev, ali bi lahko ICE v Italijo prispela z namenom varovanja ameriških športnikov ali državnikov, pa je Piantedosi dejal: "Ne vem in ne moremo domnevati, da se bo to zgodilo. Bomo videli, če se bo."

A ob tem se je odzvalo tudi ameriško veleposlaništvo v Rimu, ki je v javnost poslalo precej drugačno sporočilo. Opozorili so, da je tudi na prejšnjih olimpijskih igrah več zveznih agencij podpiralo diplomatsko varnostno službo. "Diplomatska varnostna služba ameriškega zunanjega ministrstva ima vodilno vlogo pri zagotavljanju varnosti Združenih držav na zimskih olimpijskih igrah Milan-Cortina 2026. Tako kot na prejšnjih olimpijskih dogodkih tudi tokrat več zveznih agencij podpira Diplomatsko varnostno službo, vključno z oddelkom za preiskave domovinske varnosti, preiskovalno komponento ICE," so za Rai News pojasnili viri na ameriškem veleposlaništvu v Rimu.