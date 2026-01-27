Naslovnica
Tujina

Bodo varnost na zimskih OI v Italiji zagotavljali tudi agentje ICE?

Milano, 27. 01. 2026 07.29 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
M.P.
Peticija proti ICE v Italiji (X)

Pri naših zahodnih sosedih se je zaradi zimskih olimpijskih iger vnela ostra razprava. V Milano naj bi namreč prišli tudi agentje ameriške imigracijske in carinske službe ICE, zaradi katerih v zadnjih tednih na ulicah ZDA vre. Italijanski notranji minister ob tem poudarja, da agentje "zagotovo ne bodo delovali na italijanskih tleh", ameriško veleposlaništvo pa odgovarja: "Na igrah bo prisotna preiskovalna enota ICE, ki bo nudila podporo."

"ICE bo od 6. februarja do 15. marca nameščena v Italiji (v Rimu že ima stalno prisotnost) in bo podpirala lokalne organe pregona pri upravljanju varnosti med zimskimi olimpijskimi igrami in paraolimpijskimi igrami Milano-Cortina," so v soboto poročali pri italijanskem Il Fatto Quotidiano in s tem pri naših zahodnih sosedih sprožili ostro razpravo o delovanju ameriške imigracijske in carinske službe ICE v Italiji.

Po strelskem incidentu v Minneapolisu
Po strelskem incidentu v Minneapolisu
FOTO: AP

Kmalu za tem sta bili sproženi dve peticiji, ki sta od vlade in organizacijskega odbora zimskih olimpijskih iger zahtevali, naj preprečijo vstop agentov ICE v Italijo. "ICE je milica, ki strelja na ljudi na ulicah Minneapolisa in jemlje otroke njihovim družinam," je pisalo v eni od peticij.

Medtem pa politika daje precej nejasne odzive. Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi zagotavlja, da ameriški agentje "ne bodo delovali na italijanskih tleh". Ob tem je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa pojasnil, da "Američani, tako kot vse delegacije, za zdaj še niso sporočili seznama prisotnih na olimpijskih igrah".

Matteo Piantedosi
Matteo Piantedosi
FOTO: AP

Na vprašanja novinarjev, ali bi lahko ICE v Italijo prispela z namenom varovanja ameriških športnikov ali državnikov, pa je Piantedosi dejal: "Ne vem in ne moremo domnevati, da se bo to zgodilo. Bomo videli, če se bo."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

A ob tem se je odzvalo tudi ameriško veleposlaništvo v Rimu, ki je v javnost poslalo precej drugačno sporočilo. Opozorili so, da je tudi na prejšnjih olimpijskih igrah več zveznih agencij podpiralo diplomatsko varnostno službo. "Diplomatska varnostna služba ameriškega zunanjega ministrstva ima vodilno vlogo pri zagotavljanju varnosti Združenih držav na zimskih olimpijskih igrah Milan-Cortina 2026. Tako kot na prejšnjih olimpijskih dogodkih tudi tokrat več zveznih agencij podpira Diplomatsko varnostno službo, vključno z oddelkom za preiskave domovinske varnosti, preiskovalno komponento ICE," so za Rai News pojasnili viri na ameriškem veleposlaništvu v Rimu.

Dodali so, da bodo sicer vse varnostne operacije ostale v pristojnosti italijanskih oblasti ter dodali, da bo naloga agentov spremljati morebitna tveganja, ki jih predstavljajo mednarodne kriminalne združbe.

A kot dodaja Rai News, ker italijansko ministrstvo trdi, da še niso prejeli informacije o sestavi ameriškega varnostnega osebja, trenutno še ne morejo ugotoviti, v kakšni vlogi, če sploh, bi lahko bili agentje ICE prisotni na olimpijskih igrah.

Piantedosi je bil sicer minuli konec tedna v svoji izjavi nekoliko manj prepričljiv, ko je dejal, da se tuje delegacije v okviru svojega pravnega sistema same odločijo, na koga se bodo obrnile za varovanje svojih delegacij. "Ne razumem, v čem je problem," je dejal.

ice zimske olimpijske igre italija zda varnost

Na glasbenem dogodku v Luciji zastava z nacističnim simbolom

Praga – najdražje mesto v vzhodni Evropi

