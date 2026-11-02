Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Bodo vozovnice Ryanaira kmalu dražje za dvomestne odstotke?

Dublin, 02. 11. 2026 15.26 pred 22 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Ryanair

Nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair razmišlja o začasni zamrznitvi plač zaposlenih, hkrati pa napoveduje občutno višje cene letalskih vozovnic prihodnje poletje zaradi močne rasti cen goriva, ki se je začela po vojni med ZDA, Izraelom in Iranom. Direktor družbe ocenjuje, da bodo morali vozovnice podražiti za dvomestne odstotke.

Ryanairova aplikacija za rezervacijo letov
Ryanairova aplikacija za rezervacijo letov
FOTO: Profimedia

V podjetju pričakujejo, da bodo cene goriva ostale visoke vsaj do leta 2027, razen če bi se konflikt hitro končal. Njihov račun za gorivo naj bi se kratkoročno povečal za dve milijardi evrov, izvršni direktor Michael O'Leary pa ocenjuje, da bodo morali letalske vozovnice podražiti za dvomestne odstotke, navaja BBC.

Zamrznitev plač, upočasnitev zaposlovanja, več umetne inteligence ...

Toda tudi višje cene vozovnic po njegovih besedah verjetno ne bodo zadostovale za pokritje stroškov, zato v podjetju preučujejo možnost zamrznitve plač. Sindikat Unite, ki zastopa del zaposlenih pri Ryanairu, je sporočil, da o takšnih predlogih ni bil obveščen.

Letalska družba namerava tudi upočasniti zaposlovanje in povečati uporabo umetne inteligence v podpornih ter administrativnih službah.

Preberi še Ryanair zaradi višjih davkov krči lete, leta 2027 pričakuje podražitve

Ryanair je v šestih mesecih do konca septembra ustvaril 2,4 milijarde evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 16 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Glavni razlog so bili za 15 odstotkov višji stroški goriva.

Ryanair
Ryanair
FOTO: Profimedia

20-odstotne podražitve?

O'Leary je ponovil, da bi bile za pokritje stroškov goriva potrebne približno 20-odstotne podražitve vozovnic, čeprav ni prepričan, da bodo dosegle tako raven. Po njegovih besedah lahko potniki po vsej Evropi leta 2027 pričakujejo dvomestne podražitve letalskih vozovnic.

Družba je že zmanjšala število zimskih letov, po napovedih vodstva pa se bodo rezi v ponudbo nadaljevali tudi prihodnje poletje.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
ryanair podražitev vozovnice zaposleni letalski prevoznik

Aretirali tajkuna, povezanega z Vučićevo stranko: vloge zavarovane do 50.000 evrov

24ur.com Letošnje počitnice z letalom bodo dražje
24ur.com Je znižanje goriva zaradi naraščajočih stroškov na dolgi rok le iluzija?
Cekin.si Izjemna novica za potnike: Ryanair povečuje velikost ročne prtljage
24ur.com Leti prevoznika Ryanair kot del počitniških paketov – zdaj tudi pri nas!
24ur.com Šef Ryanaira: Cene letalskih vozovnic bodo to poletje višje
24ur.com Z Ryan Air in Pocitnice.si prvomajske in poletne počitnice tudi do 50 % ceneje!
24ur.com Vodstvo Ryanaira napoveduje znatno zvišanje cen letalskih vozovnic
Priporoča
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
slo rodoljub
02. 11. 2026 15.48
Zadnji čas, da se nebo več hodilo na vikend izlete z letalom v London, Madrid..... Žalostno, da pot do Splita z avtom pride dražje kot z letalom v Madrid.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Ste novembra tudi vi bolj razdražljivi? Razlogov je več, kot si mislite
Ste novembra tudi vi bolj razdražljivi? Razlogov je več, kot si mislite
Štiri leta sta čakala na ta trenutek: Nika Mori je postala mamica
Štiri leta sta čakala na ta trenutek: Nika Mori je postala mamica
Iščete kratko ime za deklico? To ime skriva zanimivo zgodbo
Iščete kratko ime za deklico? To ime skriva zanimivo zgodbo
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec po šestih letih spet samski
Mesečni horoskop: november bo nekaterim znamenjem prinesel veliko sreče
Mesečni horoskop: november bo nekaterim znamenjem prinesel veliko sreče
Ljubila sta se tudi zunaj kamer, a njuna zgodba ni dobila srečnega konca
Ljubila sta se tudi zunaj kamer, a njuna zgodba ni dobila srečnega konca
Zakaj je korejska metoda 4-2-4 postala viralna uspešnica?
Zakaj je korejska metoda 4-2-4 postala viralna uspešnica?
vizita
Portal
Zamaščena jetra: pet različnih stanj z različnimi tveganji
Življenje z rakom: kaj se zgodi, ko se bolezen vrne po remisiji
Življenje z rakom: kaj se zgodi, ko se bolezen vrne po remisiji
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Vitamin D pozimi primanjkuje kar 80 odstotkom odraslih Slovencev: koliko ga morate zaužiti?
Vitamin D pozimi primanjkuje kar 80 odstotkom odraslih Slovencev: koliko ga morate zaužiti?
cekin
Portal
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Starši pri nakupu prvega stanovanja igrajo večjo vlogo, kot si priznamo
Starši pri nakupu prvega stanovanja igrajo večjo vlogo, kot si priznamo
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
moskisvet
Portal
Nataša Pirc Musar razkrila, kaj počne na letalu
Zakaj moški lažje govorijo z brivcem kot z zdravnikom?
Zakaj moški lažje govorijo z brivcem kot z zdravnikom?
Napake pri polnjenju telefona, ki uničujejo baterijo
Napake pri polnjenju telefona, ki uničujejo baterijo
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš
dominvrt
Portal
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
Ne zavrzite jih! Ta živila lahko zamrznete, čeprav tega marsikdo ne ve
Ne zavrzite jih! Ta živila lahko zamrznete, čeprav tega marsikdo ne ve
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
okusno
Portal
Teden dni testenin: 7 okusnih jesenskih receptov
Sladica iz dveh sestavin, ki osvaja družbena omrežja: Kremasta, čokoladna in brez peke
Sladica iz dveh sestavin, ki osvaja družbena omrežja: Kremasta, čokoladna in brez peke
Tanja za slovo od MasterChefa pripravila sladico v obliki hruške
Tanja za slovo od MasterChefa pripravila sladico v obliki hruške
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
voyo
Portal
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022