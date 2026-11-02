Bodo vozovnice Ryanaira kmalu dražje za dvomestne odstotke?

Ryanairova aplikacija za rezervacijo letov FOTO: Profimedia

V podjetju pričakujejo, da bodo cene goriva ostale visoke vsaj do leta 2027, razen če bi se konflikt hitro končal. Njihov račun za gorivo naj bi se kratkoročno povečal za dve milijardi evrov, izvršni direktor Michael O'Leary pa ocenjuje, da bodo morali letalske vozovnice podražiti za dvomestne odstotke, navaja BBC.

Zamrznitev plač, upočasnitev zaposlovanja, več umetne inteligence ...

Toda tudi višje cene vozovnic po njegovih besedah verjetno ne bodo zadostovale za pokritje stroškov, zato v podjetju preučujejo možnost zamrznitve plač. Sindikat Unite, ki zastopa del zaposlenih pri Ryanairu, je sporočil, da o takšnih predlogih ni bil obveščen. Letalska družba namerava tudi upočasniti zaposlovanje in povečati uporabo umetne inteligence v podpornih ter administrativnih službah.

Ryanair je v šestih mesecih do konca septembra ustvaril 2,4 milijarde evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 16 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Glavni razlog so bili za 15 odstotkov višji stroški goriva.

Ryanair FOTO: Profimedia

20-odstotne podražitve?