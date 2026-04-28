Bodo ZDA lahko kmalu dostopale do občutljivih podatkov v EU?

V središču pogovorov je sedaj program "Okrepljeno partnerstvo za varnost meja (EBSP)", ki bi ameriškim oblastem dovoljevalo bolj globljo izmenjavo varnostnih podatkov, okrepljen predhodni varnosti pregled potnikov in tesnejše sodelovanje na področju varnosti meja, migraij in boja proti terorizmu. A ZDA že imajo podoben program in sicer Visa Waiver Program (VWP), ki omogoča brezvizumsko potovanje državam, ki sodelujejo v tem sistemu v ZDA. V ta program spada ESTA, ki omogoča običajno hiter in avtomatiziran postopek, a ameriškim oblastem omogoča tudi predhodni varnostni pregled potnikov in morebitno vnaprejšnjo zavrnitev vstopa zaradi varnostnih ali imigracijskih razlogov.

Evropska komisija ni preveč prepričana, če naj bi sklenila tak dogovor, saj kot pravijo, bi to ZDA omogočilo širok dostop do občutljivih osebnih ali policijskih podatkov, ustvarilo neenaka pravila izmenjave podatkov in povečalo vpliv ZDA na evropsko politiko varovanja mej in migracij. Kot poroča Deutsche Welle, je rok za sklenitev dogovora do 31. decembra 2026. To pomeni, da ima EU omejen manevrski prostor, a za večino držav članic bi izguba brezvizumskega potovanja v ZDA predstavljala veliko slabost. Kritiki namreč trdijo, da pogoj, ki ga je postavil Washington, pomeni pritisk in ne partnerstvo. "To vidimo kot jasen primer izsiljevanja," je dejala nizozemska evropska poslanka Raquel Garcia Hermida-van der Walle, ki je del manjše skupine poslancev, ki pozivajo komisijo, naj postopek ustavi.

Katere vrste podatkov bi lahko EU delila?

Gre za eno najbolj občutljivih vprašanj. Policijske baze podatkov pogosto vsebujejo biometrične informacije, kot so prstni odtisi in fotografije obraza. Odvisno od nacionalnega sistema lahko vključujejo tudi podatke o ljudeh, ki nikoli niso bili obsojeni kaznivega dejanja. To lahko zajema osumljence, prosilce za azil in v nekaterih primerih tudi ljudi, ki so bili zajeti v policijskih postopkih med protesti. "Če si v policijski bazi podatkov, to ne pomeni, da si obsojen. Lahko si zgolj osumljenec," je za DW povedal Matthias Monroy, nemški raziskovalec nadzora in aktivist.

Ameriške oblasti sicer trdijo, da bi se podatki uporabljali za varnostne preglede na mejah in preverjanje identitete. A kritiki na evropskih tleh se bojijo, da bi lahko policijska aretacija v Evropi imala posledice izven EU, vključno z odločitvami o tem, ali lahko nekdo sploh vstopi na letalo ali pride v ZDA. "Zelo smo zaskrbljeni zaradi posledic za varnost evropskih državljanov," je dejala van der Walle in opozorila, da bi se lahko v sistem ujeli tudi miroljubni protestniki. Evropski podporniki načrta trdijo, da čezatlantska izmenjava podatkov ni nič novega, saj EU države in ameriške agencije že izmenjujejo informacije v kazenskih zadevah. Vendar so obstoječi postopki običajno omejeni in bolj formalni, pogosto zahtevajo uradno zahtevo, pravno podlago in v nekaterih primerih tudi sodno odobritev. Nova ureditev pa bi lahko normalizirala veliko širši dostop do podatkov.

Je obljubljena vzajemnost resnična?