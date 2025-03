Bodoči kanadski premier: Kanada bo zmagala v hokeju in trgovini

Novi vodja liberalcev se je na včerajšnjem srečanju stranke ostro odzval na večkratno željo ameriškega predsednika Donalda Trumpa o priključitvi Kanade kot 51. države ZDA: "Amerika ni Kanada. In Kanada ne bo nikoli in v nobeni obliki del Amerike."

Trumpove carinske napovedi so v Kanadi sprožile pravi val gospodarskega patriotizma. Razburjeni Kanadčani bojkotirajo ameriške izdelke, največji prodajalec in distributer alkoholnih pijač v Ontariu pa s polic trgovin umika ameriške pijače. Kavarne so medtem v znak upora americano preimenovale v canadiano, na tekmah NHL in NBA pa je vse pogostejše izžvižganje ameriške himne.