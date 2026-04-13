Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Bodoči minister za zdravje navdušil z zmagoslavnim plesom

Budimpešta, 13. 04. 2026 10.58 pred 1 uro 2 min branja 54

Avtor:
U.Z.
Ples Zsolta Hegedűsa

Če je množice na ulicah Budimpešte navdušila zmaga Petra Magyarja na parlamentarnih volitvah, je tiste, ki so stali pod odrom ali brskali po družbenih omrežjih, navdušil njegov vodilni kandidat za ministra za zdravje. Posnetek zmagoslavnega plesa na odru si je namreč na Instagramu ogledalo že skoraj dva milijona ljudi. "Podnevi kirurg, ponoči kralj plesa – madžarska opozicija je pravkar postala še bolj zabavna," je zapisal eden od uporabnikov družbenih omrežij.

"Zsolt Hegeds – kandidat za ministra za zdravje – je vesel," je ob objavi posnetka njegovega zmagovalnega plesa na odru zapisala Noemi Zalavari, novinarka madžarske komercialne televizije RTL Magyarország. Posnetek si je od sinoči do danes do 11. ure ogledalo že več kot 1,9 milijona ljudi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bilo je takoj po razglasitvi zmage Petra Magyarja – odmevala je glasba, množice so vzklikale, plapolale so zastave. Na odru so plesali in ploskali tudi drugi, a Hegeds je bil tisti, ki je ukradel srca ljudi in izvabil nasmehe na obraze.

Kdo je Zsolt Hegeds?

Gre za enega ključnih ljudi v ekipi Magyarja in vodilnega kandidata za madžarskega ministra za zdravje. Kot poroča Telex.hu, je Magyar Hegedsa že lani oktobra gostil v strankarskem podcastu, kjer ga je predstavil kot ministra za zdravje svoje bodoče vlade. 

Vrhunski ortopedski kirurg deluje tako v Združenem kraljestvu kot na Madžarskem, kjer zdravi paciente tako v zasebnem kot javnem zdravstvu. Sodeluje tudi pri načrtu zdravstvene reforme stranke Tisza.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

'Podnevi kirurg, ponoči kralj plesa'

"To pa je energičen bodoči minister za zdravje! Podnevi kirurg, ponoči kralj plesa – madžarska opozicija je pravkar postala še bolj zabavna," je zapisal eden od uporabnikov.

"Naj bodo še naslednja štiri leta tako dinamična in energična!" je menil drugi.

"To je moj ortoped! Najboljši je," se je oglasila njegova pacientka.

"Viktor Orbán je izgubil, ker imajo ljudje dovolj – in to so dokazali na volitvah. Prišli so. Bili so glasni. Glasovali so proti njemu. Zdaj pa poglejte Donalda Trumpa, ki pri nas izvaja enako avtoritarno taktiko. Nihče ne prihiti na pomoč. Nobena rešitev v zadnjem trenutku ne prihaja. To je naša krivda. Bodite glasni. Pokažite se. Volite. To je pravi trenutek," je zapisal uporabnik iz ZDA.

"Končno nekaj dobrega vzdušja in energije v vladi in ne samo nekaj zaspanih tipov!", "To pa je ples, nekaj povsem drugega od Trumpovih gibov!", "Dovoljeno jim je praznovati in se veseliti. Včeraj so prejeli ogromno podpore, spremenili bodo Orbanovo nedemokratično ustavo," se vrstijo odzivi ...

Zsolt Hegedűs ples viralen posnetek kirurg ortoped

  • Bauhaus april
  • Akumulatorska kosilnica
  • Čistilnik
  • Paviljon
  • Plinski žar
  • Pohištvo Alex
  • Pohištvo Deia
  • Pohištvo Fiesta
  • Regal
  • Robotska kosilnica Luba
  • Stol Relax
  • Trimer
  • Visoka greda
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
TheJuniKorn
13. 04. 2026 12.36
Nekaj pa mi je zanimivo, nisem za nobeno politično strujo, še manj za koga konkretnega, politika je prodajalka ljubezni, ki vsako noč spi z drugim, ampak poglejmo eno dejstvo glede obvezne božičnice, pa zopet povem, da nisem za nikogar, in ta ukrep mi ni nič prinesel, ker imam pač že leta božičnico mnogo čez obvezno. Pred tem je bilo javkanja kako nihče delavcem nič ne da pa da morajo plače gor, ko se je začelo govoriti o obvezni božičnici pa so ti isti delavci kar naenkrat proti kako bo to vse uničilo in ne vem kaj še vse. Pa šeenkrat niti ne sodim ali je ta ukrep dober, slab ali pa nikakršen.... Primer je PETROL, ki je javno izjavljal, dabo zaradi omejevanja cen goriva propadel.... ?!?!?! Pri 50mio dobička???
Odgovori
0 0
BBcc
13. 04. 2026 12.35
Eni plešejo. Pri nas pa bi radi 4. štorovali.
Odgovori
0 0
KarelP
13. 04. 2026 12.31
Levičarji ne se neosnovano veseliti Magyar ni iz vaše jate, ampak je desni, podobno kot Logar, retorika je drugačna odločitve bodo pa podobne.
Odgovori
0 0
bronco60
13. 04. 2026 12.29
Kot Golobovi pri nas pred 4 leti.
Odgovori
0 0
alanshore
13. 04. 2026 12.26
Pri nas tudi 30 let ni dovolj.
Odgovori
0 0
Wolfman
13. 04. 2026 12.24
Ne vidim pa nikjer narezane suhe ogrske salame po pladnjih!
Odgovori
+0
1 1
PARTIZAN PEPE
13. 04. 2026 12.21
eu zdrahar na belem...
Odgovori
+0
1 1
jank
13. 04. 2026 12.20
Madžari so potrebovali kar 16 let, da so se znebili tirana in rablja demokracije. Tudi mi se bomo znebili njegovega siamskega dvojčka, toda prej kot v dveh letih.
Odgovori
+0
2 2
daiči
13. 04. 2026 12.13
A so vprasal tega mulca k je zmagu če bo od orbana ograjo na južn mej podru? Tm pa ni tko k je pr ns, da bi se take ograje poderale, a je tko. Tm vejo zakaj more bit ograja na mej. Pr ns jo pa talevi podrejo pol pa jokajo zakva je tolk ropov in napadov u lublan. Tepci zmešani.
Odgovori
+9
12 3
Mali medo
13. 04. 2026 12.20
Ne bo ni neumen.
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
13. 04. 2026 12.12
Konec 30. 4. 2026: Storitev za stanovanjske uporabnike se začne pri 10 €/mesec za prve tri mesece. Pridobite si hiter in zanesljiv domači internet za nemoteno pretakanje, delo od doma, igranje iger in še več. Odklopite se od medijev ki jih nadzira elita.
Odgovori
-2
1 3
Šefe sveta Ghalibaf
13. 04. 2026 12.09
nobeden Medij ni kazal kako so NORO navijali in podpirali v živo Orbana Trump, Putin in NETANYAHU, vsi vpleteni celo osebno!
Odgovori
-1
2 3
Puško v koruzo
13. 04. 2026 12.08
Amerika se najbolj boji močne in združene Evrope, zato napenja vse sile, da jo razdre na majhne države in z njimi pometa kot bo želela. Rusija in Kitajska jim ni tako pomembna. EU pa lahko raztura. Škoda da je angleški Trump Borisa Jonson, Angleže prevaral, da jim bo zunaj Evrope bolje. Njim se kolca po Evropi.
Odgovori
+4
5 1
Stajerc22
13. 04. 2026 12.05
bravo! zmaga desnice💪
Odgovori
+3
6 3
Mali medo
13. 04. 2026 12.18
Za razliko od naše normalne desnice.
Odgovori
+2
2 0
x2f3y1q0đ5
13. 04. 2026 12.03
Nujno je treba odpraviti deljenje na desno in levo politiko. To je že zdavnaj preživeto. Nobena skrajnost ni dobra za države, vedno mora biti pravo ravnotežje med enim in drugim, kakor vsi procesi v življenju...
Odgovori
+6
6 0
Mclaren
13. 04. 2026 12.02
Plešejo tam!
Odgovori
+2
5 3
Mclaren
13. 04. 2026 12.00
A pacienta trampa pa v naslednjem članku ne smemo komentirat?
Odgovori
+2
6 4
ARNO50
13. 04. 2026 11.56
Ne bi vas rad razočaral, ampak Peter Magyar JE desničar. Njegova stranka je članica EPPGroup, tako kot stranka SDS. Kam dostavimo robčke?
Odgovori
+5
8 3
Cesar007
13. 04. 2026 11.59
Ampak podpira EU in ne Putina/Trumpa. In to je vse kar šteje.
Odgovori
+2
8 6
prizdravi
13. 04. 2026 11.59
Magyar je desničar, Orban pa skrajni desničar. Razlika je pomembna.
Odgovori
+7
8 1
Respublica Butalis
13. 04. 2026 11.55
Daš čar. Čardaš.
Odgovori
+2
2 0
Šefe sveta Ghalibaf
13. 04. 2026 11.54
Orban je bil tud s kitajci best friend, zanimivo za desničarja, kajne, da se pajdaši s partijo, ki je pred desetletji 60 milijonov žensk nalagala na kamijone in prisiljen abortus....
Odgovori
-6
1 7
Ici
13. 04. 2026 11.58
Mi v Sloveniji že 35 let glorificiramo komunistične naslednike, pa to še zmeraj ne moti 50% volilnega telesa.
Odgovori
+4
6 2
300 let do specialista
13. 04. 2026 11.53
Naši "neodvisni" MSM so tako navdušeni, da jim je pravopis zadnja stvar.
Odgovori
-1
3 4
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641