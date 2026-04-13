Bodoči minister za zdravje navdušil z zmagoslavnim plesom

" Zsolt Hegeds – kandidat za ministra za zdravje – je vesel ," je ob objavi posnetka njegovega zmagovalnega plesa na odru zapisala Noemi Zalavari , novinarka madžarske komercialne televizije RTL Magyarország. Posnetek si je od sinoči do danes do 11. ure ogledalo že več kot 1,9 milijona ljudi.

Bilo je takoj po razglasitvi zmage Petra Magyarja – odmevala je glasba, množice so vzklikale, plapolale so zastave. Na odru so plesali in ploskali tudi drugi, a Hegeds je bil tisti, ki je ukradel srca ljudi in izvabil nasmehe na obraze.

Vrhunski ortopedski kirurg deluje tako v Združenem kraljestvu kot na Madžarskem, kjer zdravi paciente tako v zasebnem kot javnem zdravstvu. Sodeluje tudi pri načrtu zdravstvene reforme stranke Tisza.

Gre za enega ključnih ljudi v ekipi Magyarja in vodilnega kandidata za madžarskega ministra za zdravje. Kot poroča Telex.hu, je Magyar Hegedsa že lani oktobra gostil v strankarskem podcastu, kjer ga je predstavil kot ministra za zdravje svoje bodoče vlade.

"To pa je energičen bodoči minister za zdravje! Podnevi kirurg, ponoči kralj plesa – madžarska opozicija je pravkar postala še bolj zabavna," je zapisal eden od uporabnikov.

"Naj bodo še naslednja štiri leta tako dinamična in energična!" je menil drugi.

"To je moj ortoped! Najboljši je," se je oglasila njegova pacientka.

"Viktor Orbán je izgubil, ker imajo ljudje dovolj – in to so dokazali na volitvah. Prišli so. Bili so glasni. Glasovali so proti njemu. Zdaj pa poglejte Donalda Trumpa, ki pri nas izvaja enako avtoritarno taktiko. Nihče ne prihiti na pomoč. Nobena rešitev v zadnjem trenutku ne prihaja. To je naša krivda. Bodite glasni. Pokažite se. Volite. To je pravi trenutek," je zapisal uporabnik iz ZDA.

"Končno nekaj dobrega vzdušja in energije v vladi in ne samo nekaj zaspanih tipov!", "To pa je ples, nekaj povsem drugega od Trumpovih gibov!", "Dovoljeno jim je praznovati in se veseliti. Včeraj so prejeli ogromno podpore, spremenili bodo Orbanovo nedemokratično ustavo," se vrstijo odzivi ...