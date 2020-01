'Boeing 737 max so zasnovali klovni, ki jih nadzorujejo opice'

Taka in podobna sporočila so si izmenjevali zaposleni v družbi Boeing med letoma 2013 in 2018 in so zbrana na več kot sto straneh. Vodstvo družbe se je od sporočil distanciralo in pojasnilo, da ne odražajo družbe, kakršna so in želijo biti.

V javnost je prišlo več sto internih sporočil družbe Boeing, ki so vsebovala ostre kritične komentarje o razvoju letala modela 737 max, poroča Reuters. Med njimi je tudi sporočilo, v katerem je zapisano, da so letalo"zasnovali klovni, ki jih nadzorujejo opice". Sporočila, ki so jih razkrili v četrtek, omalovažujejo letalo, podjetje, Zvezno letalsko upravo (FAA) in tuje letalske regulatorje. Sporočila so bila napisana med letoma 2013 in 2018, med njimi so tudi pogovori med Boeingovimi piloti in drugimi zaposlenimi. Sporočila so zbrana na več kot stotih straneh. 8. februarja 2018, osem mesecev pred prvo od dveh smrtnih nesreč, je en zaposleni vprašal drugega:"Bi svojo družino pustil na simulator usposobljenega letala max? Jaz je ne bi." Drugi je odgovoril: "Ne."

737 max FOTO: AP

Februarja 2017 je neimenovani sodelavec Boeinga zapisal, da"FAA ni ne temeljita ne zahtevna in ni zapisala veliko vprašanj" o težavah s simulatorjem 737 max. Marca 2017 je nekdo v zvezi z letalskimi regulatorji Japonske in Brazilije zapisal, da je "FAA precej vplivna in številne države se odzovejo na to, kar počne FAA (razen nacionalnih organov, ki so obtičali v kameni dobi)". "Poudariti želim, da za prehod z ng na max ne bo nobene vrste simulatorskih usposabljanj," je v elektronskem sporočilu marca 2017 zapisal glavni tehnični pilot boeinga 737. Ime pilota je bilo spremenjeno. "Boeing tega ne bo dovolil. Osebno se bomo spoprijeli s katerim koli regulatorjem, ki bo poskušal to zahtevati," je pisalo v elektronskem sporočilu. Letalo 737 max je od marca prizemljeno, potem ko je strmoglavilo letalo etiopske družbe Ethiopian Airlines, in sicer le pet mesecev po podobni nesreči družbe Lion Air. V obeh nesrečah je umrlo 346 oseb. Nekatere komunikacije razkrivajo prizadevanja Boeinga, da se izogne usposabljanju pilotskega simulatorja, ki je drag in dolgotrajen postopek, a zahtevan za letala tipa 737 max. Proizvajalec letal je prav ta teden spremenil mišljenje in rekel, da bo priporočil pilotom, da opravijo trening simulacije, preden nadaljujejo letenje s 737 max – kar je velik premik od prejšnjega dolgoročnega načina, da je računalniško podprto usposabljanje dovolj, saj je bilo letalo podobno predhodniku 737 ng.

Pilotska kabina letala boeing 737 max FOTO: AP