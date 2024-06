Boeing 737 začel naglo padati, od Tihega oceana ga je ločilo 120 metrov

Incident se je zgodil 11. aprila letos na Havajih. Posadka boeinga 737 Max 8 je bila primorana prekiniti pristanek na otoku Kauai zaradi neugodnih vremenskih razmer, nekaj trenutkov pozneje pa so zašli v težave. Letalska družba Southwest Airlines je incident podrobno opisala v internem poročilu pilotom, ki ga je pridobil Bloomberg.

V poročilu so navedli, da je letalo začelo nenadoma padati s hitrostjo okoli 1200 metrov na minuto, posledično pa se je nevarno približalo oceanu. V nekem trenutku so bili le okoli 120 metrov nad morsko gladino, preden so se začeli z veliko hitrostjo vzpenjati. Kot poroča Bloomberg, naj bi bil incident posledica nenamerne napake neizkušenega kopilota.

V dogodku sicer ni bil nihče poškodovan, letalo pa se je nato vrnilo na odhodno letališče v Honoluluju.