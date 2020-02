Boeing 747 s hitrostjo več kot 1200 km/h čez Atlantik v manj kot petih urah

Boeing 747 letalskega prevoznika British Airways, ki je bil iz New Yorka na poti v London, je najverjetneje podrl podzvočni rekord v potovalnem času čez Atlantik. Zaradi izjemno ugodnega vetra je v London prispel v le štirih urah in 56 minutah. Najvišjo hitrost je letalo doseglo na 10668 metrih, in sicer 1327 kilometrov na uro.

Nevihta Ciara, ki se zgrinja nad Veliko Britanijo in severno Evropo, se je ponoči proti Evropi pomikala s sunki vetra do 321 kilometrov na uro in tako poskrbela za številne rekorde v potovalnem času čez Atlantik. Po poročanju Flightradar24, spletne strani, ki prek radarja spremlja potovanja letal, je boeing 747 britanskega letalskega prevoznika British Airways najverjetneje dosegel rekord, potem ko je z letališča JFK v New York v London prispel v le štirih urah in 56 minutah.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Letalo je bilo le minuto hitrejše od airbusa 350 družbe Virgin Atlantic, ki je trenutek za njim pristal na letališču Heathrow. Boeing 747 je proti Otoku potoval s hitrostjo več kot 1287 kilometrov na uro, v nekem trenutku pa na 10668 metrov višine dosegel hitrost 1327 km/h. Medtem so letala, ki so letela v nasprotno smer, za pot čez Atlantik zaradi vetra potrebovala kar dve uri več. Povprečni čas potovanja med New Yorkom in Londonom je sicer okoli šest ur in 13 minut. Tako British Airways kot Virgin Atlantic sta tako podrla rekord družbe Norwegian, čigar letalo je leta 2018 iz New Yorka v London prispelo v petih urah in 13 minutah.

Boeing 747. FOTO: Shutterstock

"Vedno dajemo prednost varnosti pred hitrostnimi rekordi, vendar so naši visoko usposobljeni piloti znali izkoristiti ugodne pogoje, da so potniki v London prispeli veliko pred predvidenim časom," je za Independent dejal tiskovni predstavnik British Airways. Kljub pomoči pri hitrosti letov čez Atlantik pa je nevihta Ciara povzročila številne nevšečnosti v Veliki Britaniji. Zaradi močnega vetra in obilnih padavin se pojavljajo težave v letalskem in železniškem prometu. British Airways je bil primoran odpovedati najmanj 140 letov.

Concorde je iz New Yorka v London prispel le v dveh urah in 53 minutah. FOTO: Shutterstock