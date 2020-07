Konec neke ere: jumbo jeti se poslavljajo z neba

British Airways je z današnjim dnem "upokojil" celotno floto letal Boeing 747 jumbo jet. Prav tako danes je avstralski Quantas s svojim zadnjim jumbom opravil še zadnji, poslovilni polet nad Canberro, Sydneyjem in Brisbaneom.

Era velikanov, zaradi katerih je letenje postalo dostopno množicam, se tako počasi končuje, čeprav marsikatera letalska družba, tudi Lufthansa, še vztraja z njimi.

Slovo je pospešil tudi koronavirus, ki je letalsko industrijo spravil na kolena, potniki pa se le počasi vračajo. To je bil tudi razlog, da so pri IAG, krovni družbi British Airwaysa, odstopili od prvotnega načrta, da jumbe postopno umikajo do leta 2024. To so potrdili v izjavi za javnost, v kateri so se zavezali k bolj "zelenemu" poslovanju. "V prihodnje bomo več letov opravljali na sodobnih, varčnih letalih, kakršna so naša nova (Airbus) A350 in (Boeing) 787, ki nam bodo pomagala do leta 2050 doseči neto ničelne emisije ogljika."

Če torej odmislimo nostalgijo ob upokojevanju "kraljic neba", je novica pravzaprav dobra. Koronavirus in kriza, ki mu je sledila, sta letalske družbe prisilila k odločnejšim korakom proti okolju prijaznejšemu poslovanju. "Letalske družbe so že na začetku pandemije prišle do zaključka, da jih bodo velika in neučinkovita letala ovirala na poti k okrevanju," je za AFP dejal londonski analitik Alex Macheras. Stara letala, ki imajo "preveč praznih sedežev, ki jih je treba zapolniti, in preveliko porabo goriva", bodo po njegovih besedah zamenjala "novejša, lažja, manjša, ekonomična in okolju bolj prijazna letala, kot je Airbus A350".