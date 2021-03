Boeing 757 z Utah Jazzi zadel ptice in zasilno pristal

Letalo v lasti družbe Delta je v torek ravno poletelo z letališča v Salt Lake Cityju, ko je letalu prečkala pot jata ptic. Te so bile tako velike, da so poškodovale levi motor in zunanje dele letala.

Kljub temu pa je incident precej prestrašil košarkarje, številni so bili zelo veseli, ko so stopili na trdna tla.

Ekipa Utah Jazz se je še isti dan vkrcala na novo letalo in nadaljevala pot proti Memphisu, kjer jih je čakalo soočenje z ekipo Memphis Grizzlies. Jazzi so trenutno prvi na zahodni konferenci z izkupičkom 35 zmag in 11 porazov. Zadnji poraz so doživeli proti ekipi Washington Wizards 18. marca, trenutno pa so v nizu šestih zaporednih zmag.