Letalo se je med testnim letom začelo nekontrolirano spuščati in dvigovati

The Seattle Times je pridobil pismo, ki ga je FAA 13. maja letos posredovala Boeingu, v njem pa ameriškega proizvajalca letal opozarjajo, da bo moral močno povečati število načrtovanih testnih letov, pridobitev vseh potrebnih dovoljenj pa se bo po vsej verjetnosti zavlekla vse do konca leta 2023. S tem se bo začetek komercialne rabe letala zamaknil vsaj do začetka leta 2024, kar je štiri leta kasneje, kot je bilo prvotno načrtovano.

V pismu, ki ga je podpisal vodja lokalnega urada FAA Ian Won, so sicer presojali, ali Boeing izpolnjuje vse regulatorne standarde. Ter jim zavrnili posebno dovoljenje TIA za začetek nove faze testiranj in testnih letov. Brez tega dovoljenja Boeing ne more opravljati testnih letov z osebjem FAA na krovu, s čimer bi pridobili tudi potrebne podatke za pridobitev dovoljenj.

Skrbi jih več pomanjkljivosti, predvsem opozarjajo na resen incident, ki se je zgodil med testnim letom 8. decembra 2020. Letalo se je namreč začelo dvigovati in spuščati, pilot pa na to ni imel nikakršnega vpliva, povzema Seattle Times. Pri tem pri Boeingu FAA še niso dovolj temeljito pojasnili, kaj je šlo tisti dan narobe ter ali so napako popravili. FAA jim očita, da ne odgovarjajo na njihove zahteve in vprašanja o incidentu. Pri Boeingu so jim namreč odgovorili le, da je letalo nato varno pristalo, da so njihovi inženirji preiskovali vzrok in posodobili programsko opremo, ki naj bi težavo rešila. A pri FAA s pojasnili več kot očitno niso zadovoljni, predvsem pa ne z obljubami o posodobitvi. "Še vedno ne vidimo, kako bo Boeing implementiral vse korektivne ukrepe za pomanjkljivosti, ki jih je razkrila preiskava." Agencija prav tako zahteva celovit vpogled v spremembe, ki jih bodo vpeljali po preiskavi incidenta, saj le tako lahko zagotovijo, da se kaj podobnega v prihodnje ne bo ponovilo, ter da ne gre za sistemsko napako.