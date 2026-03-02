Airbus A380 prazen poletel iz Dubaja proti Münchnu

"Lufthansin Airbus A380 D-AIMK je v Abu Dabiju opravil potrebno vzdrževanje. Za tehnični transferni let sta na krovu le dva pilota. Kabinsko osebje z najmanj 17 člani, ki je bistveno za varnost in oskrbo potnikov, ni na voljo in ga ni mogoče prepeljati zaradi trenutnih omejitev zračnega prometa v Združenih arabskih emiratih. Brez stevardes je prevoz potnikov pravno in varnostno nemogoč. Poleg tega je zaradi trenutnih dinamičnih razmer dostopnost letališča Abu Dabi za potencialne potnike negotova in težko organizirana. V teh okoliščinah ni mogoče zagotoviti zanesljivega načrtovanja prijave, varnostnih pregledov in vkrcanja," so sporočili iz nemške letalske družbe.

Medtem pa je letalo Etihad EY67 Airbus A380 iz Abu Dhabija odletelo na londonsko letališče Heathrow. Gre za prvi potniški let od ustavitve delovanja letališča.

Vojna je povzročila številne motnje v ladijskem in letalskem prometu v regiji. Iran je zaprl pomembno Hormuško ožino, več držav je v celoti ali delno zaprlo svoj zračni prostor. Letalske družbe so odpovedale številne polete, mnogi potniki so obtičali na letališčih, zlasti na ključnih tranzitnih točkah v Dohi in Dubaju.