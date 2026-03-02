Naslovnica
Tujina

Airbus A380 prazen poletel iz Dubaja proti Münchnu

Berlin, 02. 03. 2026 12.01 pred 58 minutami 1 min branja 15

Avtor:
M.V.
Let iz Dubaja proti Munchnu

Medtem ko tisoči čakajo na evakuacijo iz zalivskih držav, so se številni izmed njih, predvsem nemški državljani, spraševali, zakaj je veliko potniško letalo Airbus A380 odpotovalo proti Evropi brez potnikov.

"Lufthansin Airbus A380 D-AIMK je v Abu Dabiju opravil potrebno vzdrževanje. Za tehnični transferni let sta na krovu le dva pilota. Kabinsko osebje z najmanj 17 člani, ki je bistveno za varnost in oskrbo potnikov, ni na voljo in ga ni mogoče prepeljati zaradi trenutnih omejitev zračnega prometa v Združenih arabskih emiratih. Brez stevardes je prevoz potnikov pravno in varnostno nemogoč. Poleg tega je zaradi trenutnih dinamičnih razmer dostopnost letališča Abu Dabi za potencialne potnike negotova in težko organizirana. V teh okoliščinah ni mogoče zagotoviti zanesljivega načrtovanja prijave, varnostnih pregledov in vkrcanja," so sporočili iz nemške letalske družbe. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Medtem pa je letalo Etihad EY67 Airbus A380 iz Abu Dhabija odletelo na londonsko letališče Heathrow. Gre za prvi potniški let od ustavitve delovanja letališča.

Vojna je povzročila številne motnje v ladijskem in letalskem prometu v regiji. Iran je zaprl pomembno Hormuško ožino, več držav je v celoti ali delno zaprlo svoj zračni prostor. Letalske družbe so odpovedale številne polete, mnogi potniki so obtičali na letališčih, zlasti na ključnih tranzitnih točkah v Dohi in Dubaju.

Boeing letalo potniki

Nad Kuvajtom sestreljenih več ameriških letal

Inzulin za sladke obljube, trajekt za 17 evrov in vlada brez Janeza

