Boeing pri modelih 787 Dreamliner odkril tehnično napako

Po njihovih pojasnilih gre za napako, povezano z vgradnjo horizontalnega stabilizatorja, ki se nahaja na repu letala, da ohranja ravnotežje med letenjem. Zato bodo morali pregledati vseh 90 letal in jih bodo šele nato dostavili naročnikom. V družbi računajo, da bo popravilo posameznega letala trajalo do dva tedna.

Glede letal, ki imajo napako in so že v uporabi, so dejali, da težava ne vpliva neposredno na varnost letenja, kar je potrdila tudi ameriška zvezna uprava za letalstvo. Ob tem pri Boeingu še niso znali napovedati, ali bodo ta letala potrebovala nadgradnjo.