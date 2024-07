Boeing priznal goljufijo pri pridobivanju dovoljenj za 'smrtonosna' letala 737 Max

Priznanje krivde je pomembno tudi zaradi same vloge Boeinga pri dveh smrtonosnih nesrečah letal 737 Max v Indoneziji leta 2018 in Etiopiji leta 2018, v katerih je umrlo skupno 346 ljudi.

Boeing se je v okviru sporazuma strinjal s plačilom 243,6 milijona dolarjev (224,3 milijona evrov) kazni. "Še naprej bomo transparentno sodelovali z našimi regulatorji, saj v Boeingu sprejemamo ukrepe, s katerimi si prizadevamo za nadaljnjo krepitev varnosti, kakovosti in skladnosti," so po poročanju ameriškega CNN sporočili iz družbe.

Svojci žrtev so sporazum o priznanju krivde označili za "popuščanje Boeingu" in da bodo od sodišča zahtevali zavrnitev sporazuma. V novi vlogi, ki je bila objavljena v sredo, je sicer naveden tudi pogoj, da se mora Boeing v štirih mesecih po izreku kazni sestati z družinami žrtev in njihovimi pravnimi zastopniki.

Družbi so v sporazumu naložili tudi pogoj, da v svoje programe skladnosti, kakovosti in varnosti vloži skoraj pol milijarde dolarjev. Boeing namreč tega ni storil, je maja letos ugotovilo ministrstvo za pravosodje, čeprav so jim to naložili že leta 2021.