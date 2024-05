Boeing zapeljal s steze, v motorju zazevala velika luknja

Letalo zasebne družbe Transair, ki ga je za čarterski let v prestolnico Malija Bamako najel senegalski nacionalni prevoznik Air Senegal, je okoli 3. ure po srednjeevropskem času v fazi vzletanja zapeljalo s steze. Letališke reševalne službe so ravnale skladno z načrtom ukrepanja in evakuirale potnike, so povedali v upravljalcu letališča LAS.