Direktor Boeinga po več varnostnih incidentih odhaja s položaja

"Oči vsega sveta so uprte v nas in vem, da bomo iz tega izšli kot boljše podjetje," je v pismu zaposlenim zapisal Dave Calhoun. Varnost in kakovost sta v ospredju vsega, kar počnejo, je zatrdil.

Ameriški regulatorji so prejšnji mesec Boeingu dali 90 dni časa, da pripravi načrt glede nadzora kakovosti. Ameriška Zvezna uprava za letalstvo (FAA) je pri tem poudarila, da se mora podjetje "zavezati resničnim in temeljitim izboljšavam".