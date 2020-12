Boeingova letala 737 max v ZDA po 20 mesecih znova v zraku

Z letališča v Miamiju je proti New Yorku prvič po 20 mesecih prizemljitve ponovno poletelo letalo boeing 737 max družbe American Airlines z okrog 100 potniki. Letala 737 max so ostala na tleh po strmoglavljenjih v Indoneziji in Etiopiji, v katerih je umrlo 346 ljudi.

Družba American Airlines je uvodoma dala na vozni red po dva povratna leta na dan med Miamijem in New Yorkom z boeingi 737 max do 4. januarja, nakar jih namerava dodati še več tudi po drugih linijah. Družba United Airlines namerava svoje boeinge 737 max vrniti v promet februarja, Southwest pa marca. Zvezna uprava za zračni promet (FAA) je vrnitev letal v promet odobrila 18. novembra, letalske družbe pa so morale najprej uvesti ustrezne popravke računalniške opreme in druge ter izuriti pilote. V nekaterih drugih državah so se boeingi 737 max že prej uspešno vrnili v zrak; 9. decembra je z njimi začela ponovno leteti brazilska družba Gol Linhas Aereas Inteligentes. Zaradi poleta American Airlines so se delnice Boeinga zjutraj na newyorški borzi podražile za 1,3 odstotka na 218,87 dolarja, podražile pa so se tudi delnice podjetij, ki sodelujejo pri izdelavi letala s svojo opremo, kot je General Electric. Boeing 737 max FOTO: AP Do prve nesreče zaradi napak v sistemu avtomatskega krmiljenja letal je prišlo oktobra 2018, ko se je v Indoneziji zrušilo letalo prevoznika Lion Air, potem pa je prišlo do nesreče marca lani v Etiopiji, po kateri so bila letala prizemljena. Družine ponesrečenih v Indoneziji in Etiopiji sicer vztrajajo, da boeingi max 737 še ne bi smeli ponovno leteti, vendar pa Boeing že dobiva nova naročila. Letalske družbe letala vračajo na nebo, čeprav je družba Air Canada prejšnji teden poročala o težavah z motorjem na poletu z boeingom 737 max iz Arizone do Montreala. Na letalu, ki je zasilno pristalo v Tucsonu, so bili le trije piloti.