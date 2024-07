Boeingu po vzletu iz Los Angelesa odpadlo kolo

Izgubljeno kolo so našli v Los Angelesu in letalska družba preiskuje, kaj je povzročilo ta dogodek. United Airlines je sporočil, da ni poročil o poškodovanih na tleh ali na letalu, na katerem je bilo 174 potnikov in sedem članov posadke. To je že drugič letos, da je letalo boeing družbe United Airlines izgubilo kolo po vzletu. Marca je boeingu 777, namenjenemu na Japonsko, kmalu po vzletu iz San Francisca počila guma, zaradi česar je moral pilot zasilno pristati.