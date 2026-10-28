Boeingu se ni spustilo podvozje, nato je začelo zmanjkovati še goriva

Letalo Boeing 737 Max 9 ameriške družbe United Airlines je v nedeljo, 25. oktobra, vzletelo iz George Towna na Kajmanskih otokih proti Houstonu v ameriški zvezni državi Teksas. Na krovu je bilo 83 potnikov in šest članov posadke. Približno dve uri in pol dolg let UA1854 je sprva potekal brez posebnosti. Po podatkih službe za spremljanje letalskega prometa Airnav Radar je letalo vzletelo celo 15 minut pred predvidenim časom. Zapletlo pa se je med pripravami na pristanek na letališču George Bush v Houstonu. Piloti so ugotovili, da se desno glavno podvozje ne spusti, zato so kontroli zračnega prometa nemudoma razglasili izredne razmere.

Večkrat preleteli pristajalno stezo, podvozje ostalo zloženo

Kontrolorji zračnega prometa so posadki predlagali, naj letalo nizko preleti pristajalno stezo, da bi lahko z zemlje preverili položaj podvozja. Kot je razvidno iz posnetka radijske komunikacije, ki ga je objavil Instagramov profil The Aviation Circle, je kapitan kontrolorjem sporočil, da desnega glavnega podvozja ne morejo spustiti. Okoli 19.30 po lokalnem času je Boeing prvič preletel stezo 8R na višini manj kot 300 metrov. Nato se je ponovno dvignil in začel krožiti severozahodno od letališča na višini približno 800 metrov. Položaj podvozja je preverila tudi posadka drugega letala, ki je potrdila, da desno glavno podvozje ostaja zloženo. Piloti so nadaljevali kroženje in poskušali odpraviti težavo. Toda čas se je iztekal, saj se je količina goriva hitro zmanjševala.

Sled letala. FOTO: Shutterstock

Goriva le še za deset do dvanajst minut

Po več kot pol ure kroženja nad letališčem so se razmere dodatno zaostrile. Posadka je kontroli zračnega prometa sporočila, da ima na voljo le še za približno deset do dvanajst minut letenja, poroča Simple Flying. Tik pred 20. uro je Boeing še drugič nizko preletel isto pristajalno stezo, vendar se podvozje še vedno ni spustilo. Rešitev je prišla šele med zadnjim kroženjem nad letališčem. Desno glavno podvozje se je vendarle spustilo v položaj za pristanek. Kako je posadki uspelo odpraviti težavo, za zdaj ni znano. Ob 20.12 je Boeing 737 Max 9 varno pristal na stezi 9, približno 40 minut po prvem nizkem preletu letališča. Kontrolorji so to stezo predlagali tudi zato, ker bi jo bilo mogoče v primeru nesreče zapreti, ne da bi s tem povsem ohromili delovanje letališča. Na pristajalni stezi so letalo pričakale reševalne službe, vendar njihovo posredovanje ni bilo potrebno. Nihče od potnikov in članov posadke ni bil poškodovan.

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