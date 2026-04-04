Tujina

'Bog vas ne bo poslušal; vaše roke so polne krvi'

Ljubljana, 04. 04. 2026 14.00 pred 24 dnevi 4 min branja 161

Avtor:
Alenka Arko
Itamar Ben-Gvir ob sprejetju zakona

Eden izmed bolj groznih in žalostnih prizorov, ki sem jih videla v zadnjem času, pa ne da jih primanjkuje, je bilo veliko veselje in nazdravljanje s šampanjcem dela poslancev v izraelskem parlamentu, potem ko so izglasovali zakon, po katerem bodo lahko na smrt obsodili Palestince z zasedenih ozemelj.

Prizor veselja, ob katerem te obide slabost in nemoč. Eden glavnih, ki se je boril za ta zakon, minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir, je, ko so še potekala pogajanja o zakonu, na suknjiču nosil zlato priponko v obliki zanke za obešanje. Tako bodo smrtne kazni tudi izvajali, z obešanjem.

Saj ne, da bi bilo zdaj palestinskim zapornikom lahko. Znani so grozljivi posnetki in pričanja o mučenjih, zlorabah v zaporih, tudi smrtih. Na primer, Združeni narodi si že dalj časa prizadevajo za izpustitev znanega in uglednega palestinskega zdravnika, pediatra iz Gaze; po poročilih je njegovo zdravje zaradi mučenj in izpostavljanja groznim pogojem zelo ogroženo. Zdaj bodo smrti uzakonjene. Netanjahu je tako ugodil najbolj skrajnim strujam v parlamentu, saj rabi njihovo podporo.

Itamar Ben-Gvir ob sprejetju zakona
FOTO: AP

Izrael je sicer že doslej imel v zakonu smrtno kazen, a je ni izvajal. Edina izjema: leta 1962 je bil v Izraelu na smrt obsojen, tudi z obešanjem, vojni zločinec, eden od kreatorjev in izvajalcev holokavsta, torej usmrtitve milijonov Judov med drugo svetovno vojno, nacist Adolf Eichmann. Zgodovina je res polna nekakšne ironije.

Odbor OZN za človekove pravice pravi, da je nov zakon vojni zločin. Sojenja bodo potekala na vojaških sodiščih, brez možnosti pritožbe, potrebna bo samo navadna večina sodnikov. Obtoženi bodo izolirani, brez obiskov, tudi odvetnikov, morebiten pogovor za pravno pomoč bo možen samo na daljavo. Obsojeni bodo tisti, ki s svojimi dejanji negirajo obstoj države Izrael, se pravi, da so izločeni morebitni izraelski teroristi, morilci. In sodili bodo Palestincem z ozemlja, ki uradno ni del Izraela, torej z zasedenega Zahodnega brega in Gaze. Mnogi to vidijo kot de facto potrditev priključitve tega ozemlja.

Združeni narodi so opozorili, da je v kontekstu nezakonite okupacije in v širšem sistemu rasne segregacije in apartheida, nezakonitih aretacij, mučenj, smrti v zaporih in nezakonitih ubijanj uradna grožnja z usmrtitvami že sama po sebi kruta in nečloveška ter samo še povečuje tveganje samovoljnega odvzemanja življenj. Meddržavno sodišče v Haagu je leta 2024 v svojem mnenju potrdilo, da je okupacija Zahodnega brega in Gaze tudi kršitev mednarodnih zakonov, ki prepovedujejo rasno razlikovanje in apartheid.

Odzivi mednarodne skupnosti so mlačni, ZDA pa novega zakona sploh niso obsodile.

Pri nas se je s posebnim sporočilom odzvala Levica. Kar velik del slovenske politike z Izraelom, kot vemo, nima težav, nasprotno. Dolga leta je Slovenija od Izraela kupovala orožje. Pa ne samo Slovenija. Izraelsko orožarsko podjetje Rafael, v lasti države, od začetka vojne v Gazi beleži velike dobičke, leta 2023 85-odstotno povečanje prodaje, zaslužili so 3,6 milijarde evrov. Z njimi je sodelovalo ali še sodeluje 20 članic Nata, po začetku vojne v Gazi so dobili še za dodatnih nekaj milijard naročil, več kot polovico iz tujine (po Forbesu).

Preberi še Svet obsoja izraelski zakon o smrtni kazni, skrajna desnica slavi

Netanjahu zato v senci ZDA mirno počne svoje grozote.

Libanon, ta skrajno nesrečna država: pred državljansko vojno leta 1975 je bil Bejrut kozmopolitsko mesto kulture, dobre hrane, vina, sobivanja, imenovali so ga Pariz Bližnjega vzhoda, bil je most med Evropo in Bližnjim vzhodom, med tradicionalnim in modernim. Zdaj je samo vestička, ko Netanjahu napove, da bodo cela naselja tega mesta zmleli v prah, izbrisali z obličja zemlje. Le malokdo sem in tja omeni, koliko ljudi je bilo ubitih, koliko jih je že in še bo izgubilo domove. In da Izrael tudi sicer sistematično uničuje rodovitno zemljo, polja posipa menda tudi z glifosatom, prepovedanim pesticidom, ker pa to ni dovolj, so dodali še fosfor.

Seveda tudi Trump napoveduje, da bo Iran vrnil v kameno dobo.

Alenka Arko
Alenka Arko
FOTO: POP TV

Pri Trumpu sicer vedno bolj kaže, da ga vprašanja o Iranu že dolgočasijo, hitro odgovori, s stavkom ali dvema, potem pa se vrne k svoji priljubljeni temi, gradnji svoje epohalne plesne dvorane, posebej opozori, da bo imela po novem korintske stebre. Prej so bili v igri jonski. Mimogrede, podobno slavnostno dvorano, le da še ogromnejšo, si je zamislil tudi Hitler, tudi s stebri iz grške zgodovine, za 180 tisoč ljudi. Njegov najljubši arhitekt Albert Speer jo je, kasneje seveda, imenoval za pretenciozen projekt. Izkazalo se je, da je neizvedljiv, tako kot za zdaj bolj slabo kaže tudi Trumpovi plesni dvorani.

Seveda ne smemo pozabiti na denar, vojno dobičkarstvo. Tako je prišlo na dan, da sta se Trumpova sinova le pred mesecem dni pridružila floridskemu podjetju, ki Zalivskim državam prodaja prestreznike dronov.

Zanimivo je, da tokrat voditelji na obeh straneh tega spopada uporabljajo religijo za opravičevanje svojih dejanj in kličejo boga na pomoč.

Ameriški obrambni oziroma vojni minister Pete Hegseth je tako v Washingtonu molil za vseobsegajoče nasilje proti sovražnikom, ki ne zaslužijo milosti.

Neposredno po tem pa je Hegsethu odgovoril najvišji božji predstavnik na Zemlji. Papež Leon XIV., prvi ameriški papež, je na cvetno nedeljo na Trgu sv. Petra ostro obsodil vojne in dejal, da Bog zavrača molitve tistih, ki imajo "roke polne krvi".

iran vojna zda izrael itamar ben gvir smrtna kazen
KOMENTARJI161

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
gr?arica
06. 04. 2026 10.51
Izraelci so zapravili ves bonus,ki so ga kot žrtve dobili v javnosti zaradi nacističnega preganjanja. Sedaj pa dejansko uporabljajo enake metode kot nekoč njihovi rablji. Kmalu bodo postali tako " zaželjeno" kot so nekoč bili. Morda pa se jim tudi ponovi usoda iz časov rimskega imperija.
Petur
05. 04. 2026 14.29
vidi se leglo zla na planetu..
igy02
05. 04. 2026 14.14
Prispevek brez vrednosti. Namenjen ščuvanju in delitvi Slovencev. Ni slučaj, da je nastal v času oblikovanja nemogoče nove leve vlade. Vse živo omenjeno. Seveda ni omenjen odstop Holoba od tožbe proti Izraelu. Del vzrokov za nastanek takega sovraštva so prav taki”novinarji”. Izrael je nastal leta 1948. Takrat je bilo dovolj prostora za dve državi. Arabci tega niso sprejeli in izgubili prvo in se mnoge vojne. Vse ostalo je zgodovina. Ko nekaj ocenjuješ je vedno stvar tega, koliko nazaj v zgodovino greš. Levica vedno izbere obdobje, kjer se počutijo ugodno. Tudi pri NOB je tako. Levičar je zafrustrirano bitje, ki misli, da je svet ena sama krivica. Predvsem so to mlade, ne atraktivne frustrirane ženske. Mladi moški so razumeli srž tega dejstva in se vračajo v objem racionalne desnice.
Andrej Križman
05. 04. 2026 20.17
Poglej se v ogledalo
gr?arica
06. 04. 2026 10.52
Predvsem Izrael ni sprejel sobivanja in se je obnašal kot parazit.
asdfghjklč
05. 04. 2026 14.05
Žalostno je, da putina, ki že 4 leta mori po ukrajini in je že pobil čez 500.000 ljudi, nobene besede ni omenila, ne zdaj, ne prej.
Hrast1234
05. 04. 2026 13.22
Če bi bog bil vsemigočen, na svetu ne bi bilo enih ali drugih. Obojni ne morejo imeti prav. Razen, če bog vse odpusti..pol pa itak lahko delam, kar hočem.
25.maj
05. 04. 2026 13.15
bog ne posluša molitev tistih, ki imajo na rokah kri, pa če so to talibani, judje, trump, putin, evropski voditelji, pa tudi sam papež ali ruski patriarh, kri na rokah je vedno zločin, pa če je storjen v aušvicu, gazi, v kočevju, pri sv.urhu, pa tudi tistih ne, ki zločine negirajo, pa naj bo to janša ali kučan, prelita človeška kri je vedno zločin (pa blgoslovljeno Veliko noč vsem!)
kakorkoliže
05. 04. 2026 12.46
Alenka, poklon za pogum in resnico v tem članku.
Jože50
05. 04. 2026 11.59
G. komentatorji lepe velikonočne praznike,kar se pa tiče smrtne kazni je pa tako.Za teroriste ki postavljajo bombe na letala,avtobuse, trgovske centre,sigurno se zavedajo da bodo z temi dejanji veliko nedolžnih spravili na oni svet bi bila smiselna smrtna kazen.Namreč z takšnimi nasilnimi dejanji se ne bodo ovenčali z slavo(pa naj bo to za teroristične skupine bilo katere barve),če katerokoli teroristična skupina izvede morilski napad na trgovski center,ni to legitimna tarča,temveč skrajno strahopetno dejanje neke zblojene skupine fanatikov ki imajo oprane možgane.Bojim se da bi se takšni našli tudi pri nas,svetujem vam da razmišljajte z svojo glavo kar je prav in kar ni,ostanite zdravi in ne pustite se da vas kdo izprovocira.
poper00
05. 04. 2026 12.15
Kaj počenjajo Izraelci v palestini.Če se braniš nisi terorist.Ubili so že 100000 nedolžnih otrok in žena.Kaj nakladaš in potem želi še lepe praznike.A si videl juda kako pije šampanjec in ima značko ,ki ponazarja obešenega palestinca H kateremu bogu ti moliš?
sbštajerec
05. 04. 2026 11.36
Zločinci in degeneriranci proslavlajo, saj se bo nekoč našel nekdo, ki jim bo vse poplačal tudi s kakšnin Boy-em. Vse bolj se mi zdi, da jih zgodovina ni nič naučila, oziroma so se iz svojega holokavstva nalezli sovraštva in ga sedej pošiljajo v Gazo in Iran.
Darko32
05. 04. 2026 11.24
Če smo poslušali govor TURŠLKEGA predsednika ERDOGANA, ki je izrekel preroške besede. IZRAELCI bodo prosili, da pride nazaj AJATOLAH. Sedaj vse kaže, da so naredili veliko napako in bodo se še kesali. To z flašo v roki greš glasovat javnosti sporočaš, da si sprejel takšno zadevo okajen in niso bili pri sebi. Zato se ne smemo čuditi protestov po EU v zvezi evrovizije in ignoriranju Izraelskih prestavnikov. Če smo realni in pošteni bi bilo bolj smoterno, da se odpove in ukine, saj je njihovo sporočilo povsem drugo.
veteran1991
05. 04. 2026 11.05
Tako so se NACIJI veselili, ko so sprejeli načrt "DOKONČNA REŠITEV" barabe oboji!!!!
Petur
05. 04. 2026 10.50
ponavljam ne edini da je Žid zlo planeta...amerikan je samo nasilni lakomnež...
cekinar
05. 04. 2026 10.28
Zgleda bomo morali poslopja v Dachau,Treblinki Birkenau in Auschwitzu ponovno zagnat.
petb
05. 04. 2026 09.35
Zdaj pa je menda vsem jasno, zakaj so se jih hoteli enkrat znebiti za vedno. Upam, da ne bomo sprejemali turistov iz Izraela in dovolili igrati njihovim športnikom v Sloveniji. Oni so vojaški obvezniki in je verjetno v njihovih ekipah veliko vojnih zločincev.
biggbrader
05. 04. 2026 08.42
Golob in Tanja še vedno nista pivedala, zakaj sta izdala Palestino.
Gutenberg
05. 04. 2026 13.14
Mogoče so Američani pritisnili nanju, ko je Slovenija - kot članica NATO - podprla Iran ... Morda so celo oni tudi snemali ...
Žmavc
04. 04. 2026 21.56
Naša vlada bi morala obsodit Iran in genocid v Gazi. Ne pa, da jim je kava ljubša.
Darko32
05. 04. 2026 11.16
Žmavc to poskušajo židje javnosti plasirati. Opozorjeni so bili vsi, če bodo napadli IRAN bodo sledili povračilni ukrepi. Židje so preventivno prvi napadli IRAN in sedaj bodo kasirali to njihovo delo. Ko je pa TRAMP predlagal kopensko ofenzivo in zahtaval vojake so se židje umaaknili in niso hoteli sodelovati, ker bi jih IRANCI žive obdelali, kar so povzročili. Zato je pravilno, da s ene obsodi, ker so IZRAELCI prvi začeli in z tem so naredili agresijo prav IZRAELCI, katera bo v povračilnih ukrepih šla do ravnanja Izraela.
Dan D
04. 04. 2026 21.53
zločinci.
Vse stransko
04. 04. 2026 21.52
No, pa ste mi blokirali resnično izjavo. Ste na plačnem sistemu belo modrih (pa ne Grkov)?
Darko32
05. 04. 2026 11.17
To blokiranje resnice je neproduktivno in vidimo kaj se zgodi, če se resnica blokira. Ljudje pridejo do iste resnice po drugih kanalih in tisti, ki je blokiral počasi gre v zaton.
Racional-ec
04. 04. 2026 21.52
Zanima me kako bi svet reagiral ce bi palestinci to izglasovali za njih?
biggbrader
05. 04. 2026 08.43
Saj so, skupaj z Iranci. Že zdavnaj. Zato so take posledice.
poper00
05. 04. 2026 12.12
bigbrader to je njihovo ozemlje in branijo svoje domove.Če ti po tem slavju ,da bodo lahko obešali ljudi v palestini normalno se spomni na karmo in svojo družino.
Žmavc
04. 04. 2026 21.25
Naši bi to morali tožit. Tako so pa z odstopom javno izrazili podporo Izraelu in zanikali genocid.
