'Bog vas ne bo poslušal; vaše roke so polne krvi'

Prizor veselja, ob katerem te obide slabost in nemoč. Eden glavnih, ki se je boril za ta zakon, minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir, je, ko so še potekala pogajanja o zakonu, na suknjiču nosil zlato priponko v obliki zanke za obešanje. Tako bodo smrtne kazni tudi izvajali, z obešanjem. Saj ne, da bi bilo zdaj palestinskim zapornikom lahko. Znani so grozljivi posnetki in pričanja o mučenjih, zlorabah v zaporih, tudi smrtih. Na primer, Združeni narodi si že dalj časa prizadevajo za izpustitev znanega in uglednega palestinskega zdravnika, pediatra iz Gaze; po poročilih je njegovo zdravje zaradi mučenj in izpostavljanja groznim pogojem zelo ogroženo. Zdaj bodo smrti uzakonjene. Netanjahu je tako ugodil najbolj skrajnim strujam v parlamentu, saj rabi njihovo podporo.

Itamar Ben-Gvir ob sprejetju zakona FOTO: AP

Izrael je sicer že doslej imel v zakonu smrtno kazen, a je ni izvajal. Edina izjema: leta 1962 je bil v Izraelu na smrt obsojen, tudi z obešanjem, vojni zločinec, eden od kreatorjev in izvajalcev holokavsta, torej usmrtitve milijonov Judov med drugo svetovno vojno, nacist Adolf Eichmann. Zgodovina je res polna nekakšne ironije. Odbor OZN za človekove pravice pravi, da je nov zakon vojni zločin. Sojenja bodo potekala na vojaških sodiščih, brez možnosti pritožbe, potrebna bo samo navadna večina sodnikov. Obtoženi bodo izolirani, brez obiskov, tudi odvetnikov, morebiten pogovor za pravno pomoč bo možen samo na daljavo. Obsojeni bodo tisti, ki s svojimi dejanji negirajo obstoj države Izrael, se pravi, da so izločeni morebitni izraelski teroristi, morilci. In sodili bodo Palestincem z ozemlja, ki uradno ni del Izraela, torej z zasedenega Zahodnega brega in Gaze. Mnogi to vidijo kot de facto potrditev priključitve tega ozemlja. Združeni narodi so opozorili, da je v kontekstu nezakonite okupacije in v širšem sistemu rasne segregacije in apartheida, nezakonitih aretacij, mučenj, smrti v zaporih in nezakonitih ubijanj uradna grožnja z usmrtitvami že sama po sebi kruta in nečloveška ter samo še povečuje tveganje samovoljnega odvzemanja življenj. Meddržavno sodišče v Haagu je leta 2024 v svojem mnenju potrdilo, da je okupacija Zahodnega brega in Gaze tudi kršitev mednarodnih zakonov, ki prepovedujejo rasno razlikovanje in apartheid. Odzivi mednarodne skupnosti so mlačni, ZDA pa novega zakona sploh niso obsodile. Pri nas se je s posebnim sporočilom odzvala Levica. Kar velik del slovenske politike z Izraelom, kot vemo, nima težav, nasprotno. Dolga leta je Slovenija od Izraela kupovala orožje. Pa ne samo Slovenija. Izraelsko orožarsko podjetje Rafael, v lasti države, od začetka vojne v Gazi beleži velike dobičke, leta 2023 85-odstotno povečanje prodaje, zaslužili so 3,6 milijarde evrov. Z njimi je sodelovalo ali še sodeluje 20 članic Nata, po začetku vojne v Gazi so dobili še za dodatnih nekaj milijard naročil, več kot polovico iz tujine (po Forbesu).

Netanjahu zato v senci ZDA mirno počne svoje grozote. Libanon, ta skrajno nesrečna država: pred državljansko vojno leta 1975 je bil Bejrut kozmopolitsko mesto kulture, dobre hrane, vina, sobivanja, imenovali so ga Pariz Bližnjega vzhoda, bil je most med Evropo in Bližnjim vzhodom, med tradicionalnim in modernim. Zdaj je samo vestička, ko Netanjahu napove, da bodo cela naselja tega mesta zmleli v prah, izbrisali z obličja zemlje. Le malokdo sem in tja omeni, koliko ljudi je bilo ubitih, koliko jih je že in še bo izgubilo domove. In da Izrael tudi sicer sistematično uničuje rodovitno zemljo, polja posipa menda tudi z glifosatom, prepovedanim pesticidom, ker pa to ni dovolj, so dodali še fosfor. Seveda tudi Trump napoveduje, da bo Iran vrnil v kameno dobo.

