Tujina

'Boga sem v tistem zaporu našla preko teh žensk'

Nantes, 25. 04. 2026 17.04 pred 58 minutami 3 min branja 6

Avtor:
L.M.
Marie-Thérèse Ross-Mahé

Šestinosemdesetletna Marie-Thérèse Ross-Mahé je prvič spregovorila o svojem šestnajstdnevnem pridržanju v ZDA. Po moževi smrti so jo v ZDA zaradi suma nezakonitega bivanja aretirali in pridržali. Po posredovanju francoskih diplomatov so jo izpustili, morala se je vrniti v domovino, vse njene in moževi stvari pa ostajajo v ZDA, kamor se ne more več vrniti.

Ko so zgodaj zjutraj močno udarjali po vratih njenega bungalova v Annistonu, Marie-Thérèse Ross-Mahé še ni bila prepričana, ali sanja, je opisala v intervjuju z The New York Times. Ležala je v postelji, še v pižami, ko jo je iz spanca predramilo nasilno trkanje. Ko je odprla vrata, so moški brez oklevanja vstopili, se predstavili kot imigracijska policija in ji nadeli lisice. V kopalnem plašču in copatih so jo odpeljali v neoznačen avtomobil.

"Nisem razumela, kaj se dogaja," je povedala. "Bilo je ponižujoče. Niti počesana nisem bila."

S tem se je začel 16-dnevni pekel v ameriškem sistemu za pridržanje priseljencev. Premikali so jo iz enega zapora v drugega, jo vklenili z drugimi zaporniki, jo nalagali na avtobuse in letala, po njenih besedah "kot vrečo krompirja". Čakala je ure, v tišini ali ob kričanju paznikov, brez razlage, kje je in zakaj. Zaradi bolečin v hrbtu je komaj hodila. Bala se je, da bo v zaporu umrla.

Do aretacije je verjela, da je v Združenih državah zakonito. Po več desetletjih se je poročila s svojim dolgoletnim prijateljem in mladostno ljubeznijo, ameriškim veteranom Billom Rossom, zaprosila za stalno prebivališče in prejela uradne dokumente. Sama sebe je celo imela za podpornico Donalda Trumpa in stroge imigracijske politike. "Mislila sem, da če koga aretirajo, z njim ravnajo človeško," je dejala za The New York Times. "Nisem vedela, da kaj takega sploh obstaja." Ob tem je dodala: "Z njimi ravnajo kot s psi."

Marie-Thérèse Ross-Mahé z možem
FOTO: X (Posnetek zaslona)

Medtem ko so oblasti trdile, da je v državi prebivala nezakonito več mesecev, se je njeno zasebno življenje istočasno sesedalo. Po moževi nenadni smrti januarja je ostala sama v hiši brez oporoke. S sinovoma umrlega moža se je zapletla v grenak spor glede dediščine. Ostala je brez avtomobila, brez telefona, brez dostopa do zdravil. Pomagali so ji sosedje, ki so jo vozili k zdravniku, ji kupovali hrano in plačevali položnice.

Sodnica v zapuščinskem postopku je kasneje zapisala, da obstaja sum, da je prav eden od teh sinov, sicer uslužbenec sodišča, sprožil njeno aretacijo. Sama je to izvedela šele po izpustitvi. "To me je zlomilo," je priznala. "Nisem verjela, da sta tega sposobna."

V zaporu so ji največ človečnosti pokazale druge zapornice. Pomagale so ji hoditi, jo spremljale do kopalnice, ji kuhale vročo čokolado. Na velikonočni večer so pele cerkvene pesmi. "Bile so čudovite," je opisala druge zapornice. "Boga sem v tistem zaporu našla preko teh žensk."

Šestnajsti dan so jo sredi noči zbudili. Bala se je nove selitve, a namesto tega so jo odpeljali na letalo proti Evropi. Po posredovanju francoskih diplomatov so se ameriške oblasti odločile, da jo izpustijo zaradi starosti in zdravstvenega stanja.

Danes je nazaj v Franciji, pri sinovih, njene osebne stvari pa so ostale v Alabami. Tja ne more več, k moževi hiši, njegovemu grobu, prijateljem, ki jih je imela, navaja The New York Times. Na vratu danes nosi možev poročni prstan in križ z rdečimi kamni.

ZDA aretacija Marie-Thérèse Ross-Mahé ICE francozinja

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mucikoza
25. 04. 2026 17.40
Definitivno se svet temeljito spreminja.Kot mlad fant sem imel kar nekaj izkušenj z Američani.Bil sem v službi pri SPLOŠNI PLOVBI PIRAN in obiskal več krajev v ZDA.Imam res lepe spomine na vse stike,ki sem jih tam doživel.Tudi z oblastmi.Prijazni,veseli ljudje so mi ostali v spominu.50 let je od tega.Pa Srbija ! Tja sem hodil do leta 2000.Dolga leta sem imel vtis,da mi bodo dali vse kar imajo.Res sem bil vesel vsakega obiska te države.Pa se je začelo tudi tam vse spreminjati.Politika je skregala ljudi in Rusofilstvo je preseglo vse razumne meje in ljudje se prepirajo med seboj,kriminala kolikor hočeš.....Drugi ljudje. V Sloveniji so ljudje tudi čedalje bolj nestrpni drug do drugega.Ni več kofetkanja pri sosedih,ni pozdravljanja in čedalje manj medsosedske pomoči.
Komentatorskijunky
25. 04. 2026 17.39
Sramota
Prelepa Soča
25. 04. 2026 17.29
Druga stran medalje pa je....?
Komentatorskijunky
25. 04. 2026 17.43
to, da si ti velik nesrečnež, ki misli, da je 86 letnica, ki je z uradnimi dokumenti živela v ZDA izgnana po krivici stran od svojih prijateljev na drugi konec sveta kjer nima nobenega in da DTjevi delajo z ljudmi kakor pač očitno delajo. Ti verjetno misliš da babica pri 86 kaj deala in laže, kajne.
agent.brinko
25. 04. 2026 17.28
MAGA🤢🤢🤮🤮
NeXadileC
25. 04. 2026 17.18
AmerikA...
