Drugemu najbogatejšemu Zemljanu zavrnili vstop v neapeljsko pristanišče

Kot še poroča Guardian, pa Arnault ni edini razočaran super bogataš, ki obžaluje, da se ne more zasidrati v Neaplju. Vir v pristanišču namreč trdi, da so pristanišče zasuli z vprašanji milijarderjev, ki jih zanima, ali njihove jahte ustrezajo na novo predpisani velikosti. Pri tem pa izražajo nezadovoljstvo in razočaranje, da se ne morejo več zasidrati v Neaplju. Kot razkriva vsebino enega izmed pisem, naj bi turški bogataš opozarjal, da "velike jahte prinesejo veliko denarja, veliko služb in res je žalostno, da se zdaj ne bodo več ustavile v Neaplju".