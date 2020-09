Bogate države vnaprej kupile več kot polovico zalog cepiva proti covidu-19

Približno 51 odstotkov teh odmerkov naj bi si že zagotovil razviti del sveta, vključno z ZDA, Veliko Britanijo, Evropsko unijo, Avstralijo, Hongkongom in Macaom, Japonsko, Švico in Izraelom. Preostalih 2,6 milijarde so kupile ali so jim ga obljubili Indija, Bangladeš, Kitajska, Brazilija, Indonezija in Mehika.

Predsednica Evropske komisijeUrsula von der Leyenje v sredo opozorila pred "nacionalizacijo cepiv", kar bi lahko po njenem mnenju ogrozilo življenja najranljivejših v revnejših državah.