Boj proti raku: V Sloveniji moramo več naporov nameniti primarni preventivi

Poročilo Evropske komisije in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) o stanju neenakosti na področju raka v državah članicah je sicer pokazalo, da ima v Sloveniji vsak posameznik dostop do onkološkega zdravstvenega varstva in da je enakost oskrbe bolnikov z rakom na visoki ravni, saj ne glede na različno socioekonomsko razvitost regij ne beležimo večjih razlik med njimi.

Po podatkih slovenskega registra raka na Onkološkem inštitutu Ljubljana v Sloveniji vsako leto za rakom na novo zboli več kot 16.000 oseb, več kot 6500 pa jih umre. Vpliv socioekonomskih neenakosti na pojavljanje in izid rakave bolezni v Sloveniji in Evropi je še vedno velik, so v skupni izjavi zapisali pri Onkološkem inštitutu Ljubljana, Državnem programu za obvladovanje raka in ministrstvu za zdravje.

Po številu novih primerov rakov in umrljivosti je Slovenija v spodnji polovici med državami članicami. Pojavnost in umrljivost sta torej višji kot v povprečju EU. V Sloveniji je rak drugi najpogostejši vzrok smrti v državi. Vseeno pa se je preživetje bolnikov glede na EU v zadnjih 10 letih nadpovprečno povišalo, in sicer za več kot 10 odstotkov, kar gre pripisati tudi ciljem in ukrepom državnega programa obvladovanja raka, so dodali.

Onkološki bolnik v Sloveniji ima najmanjše finančno breme iz lastnega žepa pri oskrbi raka med vsemi državami EU, so poudarili v izjavi. Po podatkih poročila so izdatki za onkološko zdravstveno varstvo v državi v celoti kriti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in so zato dostopni več kot 99 odstotkom prebivalstva.

Po podatkih poročila je bilo izboljšanje podatkov o umrljivosti pri moških dvakrat večje kot pri ženskah. Med vsemi smrtmi zaradi raka je bilo 25 odstotkov smrti zaradi raka pri moških in 15 odstotkov pri ženskah preprečljivih. Pri tem se preprečljiva umrljivost nanaša na maligne tumorje ustnic, ustne votline in žrela, požiralnika, želodca, jeter, sapnika, bronhijev in pljuč, materničnega vratu in mehurja. Šest odstotkov pri moških in 13 odstotkov pri ženskah pa je bilo preprečljivih ob zdravstveni oskrbi, kar zajema maligne tumorje debelega črevesa in danke, dojk, materničnega vratu, materničnega telesa, mod in ščitnice.

Eden od pomembnejših ciljev državnega programa je zagotavljanje enakosti onkološke oskrbe in izboljševanje njene kakovosti. Slovenija je prav tako ena od redkih držav EU, ki ima uspešno vzpostavljene vse tri presejalne programe za raka, in sicer program za zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu Zora, za zgodnje odkrivanje raka dojk Dora in zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesju in danke Svit. Odzivnost v presejalnih programih za raka materničnega vratu in dojk sta blizu povprečij EU, pri raku debelega črevesa in danke pa je ta delež precej nad povprečjem EU, kažejo podatki poročila.