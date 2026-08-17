Boj z veliko 'zverjo': hrvaški tunolovec tokrat ulovil ogromno manto

Ulov morske velikanke je zahteval izjemen trud in previdnost, da žival ni bila poškodovana. Po dolgotrajnem in izčrpavajočem boju so nepoškodovano manto vrnili v morje, je opisal za Net.hr.
"Borili smo se uro in pol, nato pa smo jo nepoškodovano spustili nazaj v morje. Manta je zaščitena vrsta in je v Jadranu prisotna že od nekdaj, letos pa jih je v okolici Žirja zelo veliko," je opisal Roca.
Veliki možgani, merijo lahko do sedem metrov
Po raziskavah imajo mante največje možgane med vsemi ribami v oceanih. Prepotujejo lahko ogromne razdalje ter iščejo plankton.
Mante, znane tudi kot morski vragi, so veličastne živali, ki lahko merijo do sedem metrov v širino in tehtajo več kot dve toni. Imajo veliko, sploščeno glavo, dve trikotni prsni plavuti in dolg, tanek rep. Običajno živijo v toplih, plitvih vodah, kjer se prehranjujejo z majhnimi raki in planktonom.
Morski pes mu je prepolovil tuno
Vendar to ni prvič, da je Roca iz morskih globin potegnil pošast. Lani so objavili njegovo prav tako neverjetno zgodbo, prav tako iz akvatorija pri Žirju, kjer je doživel srečanje, ki ga je primerjal s prizori iz filma Žrelo.
Roca je ujel približno 30 kilogramov težko tuno, vendar se je medtem, ko jo je izvlekel iz morja, pojavil morski pes mako. Zgrabil je tuno in jo skoraj v trenutku prepolovil. Toda s tem drame še ni bilo konec. Namesto da bi odplaval s plenom, je morski pes začel krožiti okoli Rocovega plovila Bakul in ga 'napadati'.
Ime morski vrag izhaja iz videza njihovih cefaličnih plavuti, ki se nahajajo ob ustih in so obrnjene naprej, kar spominja na rogove. Kljub njihovemu impozantnemu videzu in velikosti mante za ljudi niso nevarne. So miroljubne živali, ki se prehranjujejo izključno s planktonom in majhnimi ribami, nimajo strupenega žela, kot ga imajo nekateri drugi morski biči, in običajno ravnodušno plavajo mimo potapljačev.
Zaščiten status vrste pomeni, da je lov, trgovanje ali namerno vznemirjanje teh živali zakonsko prepovedano ali strogo omejeno z nacionalnimi in mednarodnimi predpisi. Namen zaščite je preprečiti izumrtje vrste zaradi prekomernega ribolova, uničevanja habitata ali onesnaževanja. Zaščitene vrste imajo v ekosistemu pogosto ključno vlogo, zato njihova ohranitev prispeva k stabilnosti in zdravju celotne morske biotske raznovrstnosti.
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