Boj z veliko 'zverjo': hrvaški tunolovec tokrat ulovil ogromno manto

Ulov morske velikanke je zahteval izjemen trud in previdnost, da žival ni bila poškodovana. Po dolgotrajnem in izčrpavajočem boju so nepoškodovano manto vrnili v morje, je opisal za Net.hr.

"Borili smo se uro in pol, nato pa smo jo nepoškodovano spustili nazaj v morje. Manta je zaščitena vrsta in je v Jadranu prisotna že od nekdaj, letos pa jih je v okolici Žirja zelo veliko," je opisal Roca.