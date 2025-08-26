Boj za prevlado: Elon Musk proti ChatGPT in Applu

Podjetji X in xAI, ki ju podpira Elon Musk, sta uradno vložili tožbo proti Applu in OpenAI. Obtožili sta ju nezakonitega sodelovanja za izključitev konkurence. Tožba izpostavlja ekskluzivni dogovor med Applom in OpenAI, ki po mnenju Muskovih podjetij krši zakonodajo o konkurenci.

Po poročanju BBC se tožba osredotoča na odločitev Appla, da v svoje operacijske sisteme vključi OpenAI-jevega chatbota. To je po mnenju vložnikov ustvarilo nepravično prednost. Dogovor je ekskluziven, kar je po mnenju Muskovih podjetij onemogočilo konkurenco in dalo OpenAI dostop do podatkov o dejavnosti milijonov uporabnikov Applovih naprav. Apple na vprašanja glede primera še ni odgovoril, medtem ko je OpenAI tožbo označil za "skladno s stalnim vzorcem nadlegovanja s strani g. Muska".

Sam Altman FOTO: Profimedia icon-expand

Elon Musk in Sam Altman sta sicer OpenAI ustanovila leta 2015, a sta postala ostra konkurenta, potem ko je Musk Altmana obtožil, da je OpenAI odmaknil od prvotnega cilja delovanja v dobro javnosti. Musk je medtem lansiral lastna podjetja na področju umetne inteligence, vključno z xAI in Grok, ki sta alternativi ChatGPT, piše BBC. V tožbi, ki sta ju Muskovi podjetji vložili na sodišču v Teksasu, trdita, da "ni nobenega upravičenega poslovnega razloga, da bi bil dogovor med Applom in OpenAI ekskluziven". Po njihovem je dogovor povečal prenos podatkov OpenAI-ju, hkrati pa je aplikaciji ChatGPT zagotovil prednost v Applovem App Storu. To naj bi povečalo število prenosov v primerjavi z drugimi generativnimi AI chatboti. Podjetji trdita, da je dogovor omejil konkurenco med generativnimi AI chatboti, zmanjšal kakovost in inovacije ter utrdil monopolni položaj Appla in OpenAI-ja. OpenAI nadzira približno 80 odstotkov ameriškega trga generativnih chatbotov, Apple pa ima približno 65 odstotkov delež trga pametnih telefonov, poroča BBC.

Apple FOTO: Profimedia icon-expand