Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvo Znanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Znanost in tehnologija

Boj za prevlado: Elon Musk proti ChatGPT in Applu

Austin, 26. 08. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
15

Podjetji X in xAI, ki ju podpira Elon Musk, sta uradno vložili tožbo proti Applu in OpenAI. Obtožili sta ju nezakonitega sodelovanja za izključitev konkurence. Tožba izpostavlja ekskluzivni dogovor med Applom in OpenAI, ki po mnenju Muskovih podjetij krši zakonodajo o konkurenci.

Po poročanju BBC se tožba osredotoča na odločitev Appla, da v svoje operacijske sisteme vključi OpenAI-jevega chatbota. To je po mnenju vložnikov ustvarilo nepravično prednost. Dogovor je ekskluziven, kar je po mnenju Muskovih podjetij onemogočilo konkurenco in dalo OpenAI dostop do podatkov o dejavnosti milijonov uporabnikov Applovih naprav.

Apple na vprašanja glede primera še ni odgovoril, medtem ko je OpenAI tožbo označil za "skladno s stalnim vzorcem nadlegovanja s strani g. Muska".

Sam Altman
Sam Altman FOTO: Profimedia

 Elon Musk in Sam Altman sta sicer OpenAI ustanovila leta 2015, a sta postala ostra konkurenta, potem ko je Musk Altmana obtožil, da je OpenAI odmaknil od prvotnega cilja delovanja v dobro javnosti. Musk je medtem lansiral lastna podjetja na področju umetne inteligence, vključno z xAI in Grok, ki sta alternativi ChatGPT, piše BBC.

V tožbi, ki sta ju Muskovi podjetji vložili na sodišču v Teksasu,  trdita, da "ni nobenega upravičenega poslovnega razloga, da bi bil dogovor med Applom in OpenAI ekskluziven". Po njihovem je dogovor povečal prenos podatkov OpenAI-ju, hkrati pa je aplikaciji ChatGPT zagotovil prednost v Applovem App Storu. To naj bi povečalo število prenosov v primerjavi z drugimi generativnimi AI chatboti.

Podjetji trdita, da je dogovor omejil konkurenco med generativnimi AI chatboti, zmanjšal kakovost in inovacije ter utrdil monopolni položaj Appla in OpenAI-ja. OpenAI nadzira približno 80 odstotkov ameriškega trga generativnih chatbotov, Apple pa ima približno 65 odstotkov delež trga pametnih telefonov, poroča BBC.

Apple
Apple FOTO: Profimedia

Dogovori Appla z drugimi tehnološkimi veljaki in praksa v App Storu so bili v preteklosti že predmet številnih pravnih sporov, vključno z visokoprofilno protimonopolno tožbo proti Googlu. Apple je svoje prakse v App Storu vedno branil kot "poštene in nepristranske", medtem ko so nekateri konkurenti ChatGPT, kot sta DeepSeek in Perplexity, večrat od leta 2024 dosegli vrh lestvic v App Storu.

Po podatkih BBC naj bi se podjetje pred kratkim tudi pogajalo z Googlom glede uporabe chatbota Gemini za pomoč pri svojem glasovnem pomočniku Siri. To kaže na širše sodelovanje med tehnološkimi giganti na področju umetne inteligence.

Elon Musk OpenAI Apple umetna inteligenca
Naslednji članek

Zgodovinski uspeh mladih astronomov: tri zlate, srebrna in bronasta medalja

SORODNI ČLANKI

Večurni izpad Muskovega Starlinka, prizadeta tudi ukrajinska vojska

Nvidia z rekordnimi 4 bilijoni dolarjev prehitela Microsoft in Apple

Kolektivna odškodninska tožba zoper Apple v ponovno odločanje

Eksplodirala Muskova raketa Starship

Musk se je v Beli hiši zagnal v ministra Bessenta, ta ga je udaril nazaj

EU Applu in Meti naložila večstomilijonski globi

KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ho?emVšolo
26. 08. 2025 08.21
Musk je še predkratkim ustavljal AI, češ kako nevaren je za človeštvo.
ODGOVORI
0 0
Arnej
26. 08. 2025 08.17
+1
Kva je s tem muskom narobe. Itak da bo tožbo Zmagu k vsem diši dnar. Ampak men se to ne zdi fer ker on je že pred parimo leti govoru da hoce on met v lasti vsa podjetja v Ameriki
ODGOVORI
1 0
Janez Novak 13
26. 08. 2025 08.17
+1
V odsevu na Applovi trgovini pa napis SAMSUNG...
ODGOVORI
1 0
Artechh
26. 08. 2025 08.13
+2
Kolk.bo službo enostavno dobit v prihodnosti, če boš poleg AI imel še kej v svoji glavi. Kot kaže večina nau mela
ODGOVORI
3 1
Pauperes Commilitones
26. 08. 2025 08.21
Kolk kaže ni kaj dost v glavi, ker če imaš kej v svoji glavi potem ljudje pri tebi službo iščejo.
ODGOVORI
0 0
mercedesw201fan
26. 08. 2025 08.12
+1
Ne vem, kaj je narobe z menoj, ampak nekaj je zelo narobe – zelo me je strah in moram v bolnišnico.« To niso besede iz filma, temveč klic na pomoč moškega v zgodnjih štiridesetih, ki je po desetdnevnem vrtincu zablod, podkrepljenih s klepetalnikom chatgpt, prostovoljno odšel na psihiatrično zdravljenje, piše spletni portal Futurism. Njegova zgodba še zdaleč ni osamljen primer. Po svetu se širi nov, srhljiv fenomen, poimenovan »chatgpt psihoza«, ki za seboj pušča opustošenje: razpadle družine, izgubljene službe, brezdomstvo in celo smrti.
ODGOVORI
2 1
mercedesw201fan
26. 08. 2025 08.10
+2
Zdaj pa se zdi, da marsikdo niti ne poskusi več sam razmisliti o rešitvi, temveč se že pri najmanjših izzivih obrne na umetno inteligenco. To ima lahko kratkoročno tudi pozitivne učinke – nalogo, ki bi vzela ure, lahko opravimo v minutah. Vendar pa se dolgoročno kažejo negativne posledice. Namesto da bi ljudje sami sprejemali odločitve, jih prepuščajo umetni inteligenci. Eden od možnih dolgoročnih izidov takšne odvisnosti je zmanjšanje samozavesti pri sprejemanju odločitev in povečana odvisnost od UI.
ODGOVORI
3 1
progresivnidaveknastanovanja
26. 08. 2025 08.21
+1
da ui kar najbolje izkoristiš moraš sam še vseeno imeti kaj v glavi
ODGOVORI
1 0
Eliza Dupre
26. 08. 2025 08.09
-1
No, smo videli, kako v dobro družbe deluje Grok.
ODGOVORI
0 1
jozefStefan
26. 08. 2025 08.09
-1
Kitajci pa po levi.. preden se bodo amerikanci dogovorili bo prepozno!
ODGOVORI
1 2
grumf
26. 08. 2025 08.07
+3
Fajn videt, da tip spet v službo hodi..
ODGOVORI
3 0
proofreader
26. 08. 2025 08.24
Tip hodi v šest služb.
ODGOVORI
0 0
mercedesw201fan
26. 08. 2025 08.06
+3
tile chat roboti bodo spet prinesli v družbo veliko škodo, pospešili poneumljanje, še bolj ubijali zdravo ljudsko komunikacijo, empatijo ter sočutje...vse je umetno.... Bodo pa influenceji lažje zabavali ovce ..sledilce z generiranimi slikami
ODGOVORI
7 4
progresivnidaveknastanovanja
26. 08. 2025 08.24
platformam kot je fb, ig, in neumnostim kot so virtualne valute se je najbolje izogniti. Če pa ne uporabljaš ui je pa približno tako kot bi računal peš namesto s kalkulatorjem
ODGOVORI
0 0
proofreader
26. 08. 2025 08.02
+4
Tožba Elona Muska prek xAI proti Apple in OpenAI je upravičena, saj obtožuje podjetji protikonkurenčnega dogovora, ki ovira razvoj umetne inteligence in favorizira OpenAI na Applovih napravah. S tem partnerstvom Apple in OpenAI ustvarjata monopol, ki škodi konkurentom, kot je xAI, in omejuje izbiro potrošnikov pri AI orodjih. Tožba poudarja, kako Applova integracija OpenAI tehnologije na iPhonih zavira druge chatbote, kar vodi do nepoštene konkurence in potencialno milijardne škode za xAI ter Grok. Zagovarjanje te tožbe spodbuja pošteno tržišče, kjer inovacije niso omejene na peščico velikih igralcev, temveč omogočajo rast manjšim akterjem v AI sektorju. Nazadnje, uspeh tožbe bi lahko preprečil zlorabo moči tehnoloških gigantov in zagotovil večjo zaščito za prihodnje AI razvijalce ter uporabnike.
ODGOVORI
5 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1137