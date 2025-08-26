Boj za prevlado: Elon Musk proti ChatGPT in Applu

Po poročanju BBC se tožba osredotoča na odločitev Appla, da v svoje operacijske sisteme vključi OpenAI-jevega chatbota. To je po mnenju vložnikov ustvarilo nepravično prednost. Dogovor je ekskluziven, kar je po mnenju Muskovih podjetij onemogočilo konkurenco in dalo OpenAI dostop do podatkov o dejavnosti milijonov uporabnikov Applovih naprav.
Apple na vprašanja glede primera še ni odgovoril, medtem ko je OpenAI tožbo označil za "skladno s stalnim vzorcem nadlegovanja s strani g. Muska".
Elon Musk in Sam Altman sta sicer OpenAI ustanovila leta 2015, a sta postala ostra konkurenta, potem ko je Musk Altmana obtožil, da je OpenAI odmaknil od prvotnega cilja delovanja v dobro javnosti. Musk je medtem lansiral lastna podjetja na področju umetne inteligence, vključno z xAI in Grok, ki sta alternativi ChatGPT, piše BBC.
V tožbi, ki sta ju Muskovi podjetji vložili na sodišču v Teksasu, trdita, da "ni nobenega upravičenega poslovnega razloga, da bi bil dogovor med Applom in OpenAI ekskluziven". Po njihovem je dogovor povečal prenos podatkov OpenAI-ju, hkrati pa je aplikaciji ChatGPT zagotovil prednost v Applovem App Storu. To naj bi povečalo število prenosov v primerjavi z drugimi generativnimi AI chatboti.
Podjetji trdita, da je dogovor omejil konkurenco med generativnimi AI chatboti, zmanjšal kakovost in inovacije ter utrdil monopolni položaj Appla in OpenAI-ja. OpenAI nadzira približno 80 odstotkov ameriškega trga generativnih chatbotov, Apple pa ima približno 65 odstotkov delež trga pametnih telefonov, poroča BBC.
Dogovori Appla z drugimi tehnološkimi veljaki in praksa v App Storu so bili v preteklosti že predmet številnih pravnih sporov, vključno z visokoprofilno protimonopolno tožbo proti Googlu. Apple je svoje prakse v App Storu vedno branil kot "poštene in nepristranske", medtem ko so nekateri konkurenti ChatGPT, kot sta DeepSeek in Perplexity, večrat od leta 2024 dosegli vrh lestvic v App Storu.
Po podatkih BBC naj bi se podjetje pred kratkim tudi pogajalo z Googlom glede uporabe chatbota Gemini za pomoč pri svojem glasovnem pomočniku Siri. To kaže na širše sodelovanje med tehnološkimi giganti na področju umetne inteligence.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.