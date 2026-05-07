Boj za ležalnike: Nemec šel na sodišče in zmagal

Moški, čigar identiteta ni bila razkrita, je leta 2024 svojo ženo in njuna dva otroka peljal na počitnice na grški otok Kos, za kar je turistični agenciji plačal 7186 evrov.
Kot je povedal na sodišču v nemškem Hannovru, je vsak dan iskal proste ležalnike, večinoma neuspešno, ker so jih drugi gostje že rezervirali z brisačami. Na zasedene ležalnike je naletel kljub temu, da se je zbujal že ob 6. uri zjutraj, poroča BBC. Z otrokoma je bil tako prisiljen ležati na tleh.
Nemec se je zato odločil, da bo tožil organizatorja potovanja, saj za svoje stranke ni uveljavil prepovedi rezervacije z brisačami, ki jo je določil hotel, in ni ukrepal proti gostom, ki so to počeli.
Sodišče je odločilo, da je družina upravičena do odškodnine v višini 986,70 evra. Sodniki so pojasnili, da čeprav turistična agencija ni upravljala hotela in ni mogla zagotoviti, da ima vsak gost dostop do ležalnika v danem trenutku, je organizator potovanja dolžan zagotoviti organizacijsko strukturo, ki bi zagotavljala razumno razmerje med številom ležalnikov in številom gostov.
'Vojne' za ležalnike sicer niso nič novega. Lani so na družbenih omrežjih zaokrožili posnetki, ki so prikazovali dopustnike na Tenerifu, ki so celo spali na ležalnikih, da bi si zagotovili mesto ob bazenu.
Nekatere turistične agencije se skušajo boriti proti tej praksi, pri čemer denimo britanski Thomas Cook turistom ponuja možnost predhodne rezervacije mesta ob bazenu za doplačilo. Ponekod v Španiji so medtem turistom zagrozili z globami v višini 250 evrov v primeru, da bi si rezervirali ležalnik, nato pa za več ur izginili.
