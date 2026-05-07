Tujina

Boj za ležalnike: Nemec šel na sodišče in zmagal

Hannover, 07. 05. 2026 07.56 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.S.
Ležalnik ob bazenu

Sodišče v Hannovru je odločilo, da nemškemu turistu, ki si na družinskih počitnicah v Grčiji ni mogel zagotoviti ležalnika, pripada odškodnina. Ležalniki v hotelu so bili namreč vsak dan zasedeni, ker so si jih drugi gostje rezervirali z brisačami. Organizator počitnic mora razočaranemu Nemcu zdaj plačati skoraj 1000 evrov.

Moški, čigar identiteta ni bila razkrita, je leta 2024 svojo ženo in njuna dva otroka peljal na počitnice na grški otok Kos, za kar je turistični agenciji plačal 7186 evrov.

Kot je povedal na sodišču v nemškem Hannovru, je vsak dan iskal proste ležalnike, večinoma neuspešno, ker so jih drugi gostje že rezervirali z brisačami. Na zasedene ležalnike je naletel kljub temu, da se je zbujal že ob 6. uri zjutraj, poroča BBC. Z otrokoma je bil tako prisiljen ležati na tleh.

Nemec se je zato odločil, da bo tožil organizatorja potovanja, saj za svoje stranke ni uveljavil prepovedi rezervacije z brisačami, ki jo je določil hotel, in ni ukrepal proti gostom, ki so to počeli.

Moški je svojo družino odpeljal na počitnice v Grčijo.
FOTO: Shutterstock

Sodišče je odločilo, da je družina upravičena do odškodnine v višini 986,70 evra. Sodniki so pojasnili, da čeprav turistična agencija ni upravljala hotela in ni mogla zagotoviti, da ima vsak gost dostop do ležalnika v danem trenutku, je organizator potovanja dolžan zagotoviti organizacijsko strukturo, ki bi zagotavljala razumno razmerje med številom ležalnikov in številom gostov.

'Vojne' za ležalnike sicer niso nič novega. Lani so na družbenih omrežjih zaokrožili posnetki, ki so prikazovali dopustnike na Tenerifu, ki so celo spali na ležalnikih, da bi si zagotovili mesto ob bazenu.

Nekatere turistične agencije se skušajo boriti proti tej praksi, pri čemer denimo britanski Thomas Cook turistom ponuja možnost predhodne rezervacije mesta ob bazenu za doplačilo. Ponekod v Španiji so medtem turistom zagrozili z globami v višini 250 evrov v primeru, da bi si rezervirali ležalnik, nato pa za več ur izginili.

Zato v nosečnosti odsvetujejo nošenje visokih pet
Dnevni horoskop: Ovni bodo odločni, raki se zanašajo na intuicijo
Od hormonov do stresa: kaj danes najbolj vpliva na ginekološko zdravje mladih žensk
Izračun, ki šokira: tako družina prihrani pri potovanjih
Spor zaradi wc papirja: "Zaradi tega bi se ločila"
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Ste po službi brez volje za kuhanje? Ti recepti vas 'rešijo' v 20 minutah
Naključni morilec
