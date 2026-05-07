Boj za ležalnike: Nemec šel na sodišče in zmagal

Moški, čigar identiteta ni bila razkrita, je leta 2024 svojo ženo in njuna dva otroka peljal na počitnice na grški otok Kos, za kar je turistični agenciji plačal 7186 evrov.

Kot je povedal na sodišču v nemškem Hannovru, je vsak dan iskal proste ležalnike, večinoma neuspešno, ker so jih drugi gostje že rezervirali z brisačami. Na zasedene ležalnike je naletel kljub temu, da se je zbujal že ob 6. uri zjutraj, poroča BBC. Z otrokoma je bil tako prisiljen ležati na tleh.

Nemec se je zato odločil, da bo tožil organizatorja potovanja, saj za svoje stranke ni uveljavil prepovedi rezervacije z brisačami, ki jo je določil hotel, in ni ukrepal proti gostom, ki so to počeli.