Vojna za ležalnike: vplivneži okupirali luksuzni hotel na Kreti

Vplivneži v petzvezdičnem hotelu na Kreti vsak dan povzročajo kaotične prizore. Že ob 7. uri čakajo v vrsti ob bazenu, da bi si izborili mesto na privlačnih ležalnikih v vodi, kjer potem nastajajo t. i. selfiji in druge vsebine za družbena omrežja. Ostali gosti, ki jih opazujejo s strehe, pripovedujejo o gneči, stampedu, prepirih in celo pretepih. "Influencerji in njihovi selfiji nam kvarijo vzdušje," se pritožujejo.

Vsakodnevni stampedo za najboljša mesta ob bazenu hotela Akasha Beach Hotel & Spa v Hersonissosu je postal nekaj povsem običajnega, poroča britanski Daily Mail. Gostje so priče kaotičnim prizorom, ko se na desetine gostov že zjutraj, takoj po odprtju bazena, zažene proti ležalnikom. Večina je razgrabljena v samo nekaj sekundah.

Ta luksuzni hotel je v zadnjih mesecih postal hit na družbenih omrežjih, saj ponuja vizualno privlačna ozadja za fotografije in videoposnetke, kar je ključni dejavnik za ustvarjalce vsebin.

Videoposnetki na družbenih omrežjih pa ne prikazujejo samo lepih vsebin, pač pa tudi obupan boj influencerjev za tako zelo zaželene ležalnike. 23-letna Isabella Bianco, fizioterapevtka iz Birminghama, ki se je raje odločila uporabiti bazen na strehi hotela, je za Newsflare povedala, da so prizori skoraj vsak dan isti. "Neka oseba, predvidevam, da je upravnica hotela, hodi okrog bazena in takoj, ko ura odbije 9, da znak z roko in vsi stečejo k ležalnikom. To je pravi stampedo. Na strehi nas je bilo kar nekaj, ki smo vse to opazovali."

Isabella meni, da so priljubljenost hotela povzročile viralne objave na družbenih omrežjih. "Hotel je zelo priljubljen med influencerji na TikToku in je estetsko zelo privlačen, še posebej zaradi vodnih postelj. V ocenah na TripAdvisorju sem prebrala komentarje v stilu: 'Hotel je lep, ampak ne prenesem ljudi tam'. Ljudje se ves dan grebejo za ležalnike samo zato, da bi na njih sedeli in se fotografirali." Spominja se tudi prepira med gosti, ki se je vnel, ker je nekdo z ležalnikov umaknil brisače. "Ko se je par vrnil s kosila, je nastal kaos. Eni od žensk so z obraza zbili sončna očala. Ljudje so posegli vmes, da bi jih ločili," je dejala.

'Vplivneži kvarijo vzdušje'

Čeprav večina uporabnikov na platformi TripAdvisor hotel hvali in mu daje štiri- ali petzvezdične ocene, se veliko gostov pritožuje nad prisotnostjo vplivnežev in nezadovoljstvom zaradi ležalnikov. Eden od njih je na primer zapisal: "Obstajajo štirje bazeni in zelo malo ležalnikov, zato ljudje stojijo v vrsti od 7. ure zjutraj, da bi dobili mesto. Tam nato pustijo svoje stvari in odidejo. Isti ljudje vsak dan zasedejo ležalnike, tako da se čez dan nimaš kje namestiti."

