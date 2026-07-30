Boj za naftne poti: Savdska Arabija oblikuje koalicijo proti Hutijem

Po navedbah jemenskih virov Savdska Arabija premika svoje sile na območje Jemna, kar bi lahko nakazovalo priprave na kopensko ofenzivo v osrednjem delu države. Vzporedno si Rijad prizadeva oblikovati mednarodno pomorsko koalicijo, ki bi zaščitila ladijski promet pred napadi Hutijev v Rdečem morju in ob strateško pomembni ožini Bab al-Mandab.

Savdsko obrambno ministrstvo je po poročanju The Guardiana sporočilo, da je 14 držav, med njimi Turčija, Pakistan, Egipt, Sudan in Džibuti, izrazilo podporo oblikovanju večnacionalne koalicije za pomorsko obrambo. Savdska Arabija je k sodelovanju povabila tudi ZDA ter več evropskih držav, med njimi Nemčijo, Francijo, Veliko Britanijo in Italijo. Evropska unija sicer že izvaja pomorsko zaščitno misijo Aspides v Rdečem morju.

Hutiji, ki nadzorujejo jemensko prestolnico Sano in velik del obale ob Rdečem morju, so 20. julija napovedali blokado savdskih ladij. Skupina trdi, da bo ukrep odpravila, če bo Savdska Arabija končala blokado Jemna. Hutiji poudarjajo, da spor ni neposredno povezan z Iranom, temveč z nadzorom nad prihodnostjo Jemna.