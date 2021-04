Boj za naslednika Merklove: Laschet in Söder pripravljena nastopiti kot kanclerska kandidata

"Oba sva izjavila, da sva pripravljena," je ob robu klavzure vodstva poslanske skupine unije v Berlinu danes dejal Söder. Kot je povedal, sta se z Laschetom o tem v soboto odprto in prijateljsko pogovarjala, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tudi Laschet je potrdil, da sta s Söderjem imela dolg pogovor in da sta potrdila pripravljenost nastopiti kot kanclerska kandidata.

Söder, predsednik bavarske deželne vlade, je bil doslej zadržan glede kanclerskih ambicij in je vztrajal pri tem, da je njegovo politično delovanje na Bavarskem. "Če bi me bila CDU pripravljena podpreti, bi bil pripravljen," je, kot je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal neimenovani vir, na srečanju dejal Söder.

60-letni Laschet je januarja prevzel vodenje CDU in bi bil po pravilih prva izbira, da popelje CDU in sestrsko CSU na volitve 26. septembra. A podpora bavarske CSU krščanskim demokratom se spričo nedavnega ukrepanja v protikoronski krizi vse bolj maje in nekateri celo pozivajo Lascheta, naj se umakne v korist bolj karizmatičnemu Söderju.