Rebecca Grynspan, ekonomistka in dolgoletna poznavalka delovanja Združenih narodov, je v dosedanjih osmih neformalnih glasovanjih članic Varnostnega sveta v sedmih dosegla največ podpore. Na zadnjem glasovanju 5. novembra je prejela 12 glasov podpore, trije člani pa so glasovali proti njej. Kljub temu naj bi njeno kandidaturo ovirali predvsem Rusija in ZDA, ki sta skupaj s Kitajsko, Francijo in Združenim kraljestvom stalni članici Varnostnega sveta in imata pravico veta. Današnje glasovanje bo posebej pomembno, saj bodo tokrat prvič ločeno prikazali glasove petih stalnih in desetih nestalnih članic Varnostnega sveta. Stalne članice bodo glasovale z rdečimi, nestalne pa z belimi glasovnicami. Kandidat za generalnega sekretarja potrebuje najmanj devet glasov podpore in nobenega veta stalnih članic, da ga lahko Varnostni svet priporoči Generalni skupščini ZN. Prav možnost veta odpira vprašanja o vplivu najmočnejših držav na izbiro vodstva organizacije. Dolgotrajno iskanje naslednika Antónia Guterresa, ki ga zaznamuje že več kot 140 dni zastoja, po poročanju Guardiana kaže tudi na politično razdeljenost, ki otežuje delovanje organizacije.

Rebecca Grynspan FOTO: AP

Med kandidatkami je tudi diplomatka Združenih arabskih emiratov Lana Nusseibeh, ki ima podporo ZDA in Rusije, vendar se sooča z nasprotovanjem več držav. V dveh dosedanjih neformalnih glasovanjih je prejela le sedem glasov podpore, šest glasov proti, dva člana pa se nista opredelila. Njeno kandidaturo spremljajo očitki glede zunanje politike Združenih arabskih emiratov, predvsem zaradi domnevnega gospodarskega in vojaškega vplivanja v drugih državah. Posebej izstopa Sudan, kjer so ZAE obtoženi podpore paravojaškim silam RSF. Nusseibehova očitke o vpletenosti svoje države v oboroževanje teh sil odločno zavrača in poudarja, da bi bila njena glavna prednostna naloga vzpostavitev miru v Sudanu. Njeni kandidaturi nasprotujejo tudi druge države. Panama in Kolumbija menita, da bi moralo mesto generalnega sekretarja po neformalnem načelu regionalnega kroženja tokrat pripasti Latinski Ameriki. Kitajska naj bi to načelo podpirala. Somalija pa ZAE očita, da v državi kupujejo pristanišča, vzpostavljajo vojaške baze in podpirajo oborožene skupine zunaj okvira nacionalne varnosti.

Lana Nusseibeh FOTO: AP

Pomisleke imajo tudi zaradi odnosa Emiratov do Rusije. Finska in Latvija, ki sta med nestalnimi članicami Varnostnega sveta in posebej pozorno spremljata vojno v Ukrajini, naj ne bi bili navdušeni nad tem, da je Abu Dabi decembra 2023 ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu pripravil slovesen sprejem, čeprav je Mednarodno kazensko sodišče že pred tem izdalo nalog za njegovo aretacijo zaradi domnevnih vojnih zločinov v povezavi z nezakonitimi deportacijami ukrajinskih otrok. V Veliki Britaniji je 68 poslancev, med njimi tudi predsednica parlamentarnega odbora za mednarodni razvoj Sarah Champion, podpisalo pismo premierju Andyju Burnhamu, v katerem ga pozivajo, naj blokira kandidaturo Nusseibehove. Označili so jo namreč za kompromitirano osebo. Grynspanova medtem ostaja najmočnejša kandidatka iz Latinske Amerike. Njena družina ima poljsko-judovske korenine, saj so bili njeni predniki med drugo svetovno vojno begunci, ki so se zatekli v Kostariko. Kljub temu judovskega porekla v kampanji ne izpostavlja. Pri njeni kandidaturi bi lahko bila ovira tudi starost, saj je stara 70 let, medtem ko nekateri pozivajo k pomladitvi vodstva Združenih narodov, navaja Guardian.

Zasedanje Varnostnega sveta FOTO: Profimedia