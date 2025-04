Bojazen, da bo za debelim papežem prišel suh

Skoraj milijarda in pol katoličanov po svetu je do izbire novega papeža začasno brez vrhovnega voditelja. Po koncu žalovanja bo na začetku maja sledil konklave in čakanje na bel dim, ki bo oznanil, da imamo novega papeža. Mnogi verniki se bojijo pregovora, da je po vsakem debelem papežu suh papež, kar govori o menjavi smeri. Vse bolj glasna so namigovanja, da bodo kardinali novega papeža iskali v Aziji. Kako pa sicer poteka izbor? Predvsem skrivnostno in pod strogimi pravili.